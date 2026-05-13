Guardián de mi Vida Guardián de mi Vida: ¿De qué trata la nueva telenovela de Juan Osorio? Te contamos un poco de lo que sucederá en esta producción que muy pronto podrás ver por Univision

Video Guardián de mi Vida: Gran estreno 18 de mayo por Univision

Silvia Navarro, Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein estelarizan ‘Guardián de mi vida’, telenovela que se estrena este lunes en Univision y que tú no te puedes perder.

Esta producción de Juan Osorio no solo cuenta con un reparto de impacto, sino con una trama que te mantendrá al filo del asiento y aquí te contamos un poco para que vayas calentando motores.

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‘Guardián de mi Vida’: Sinopsis completa

Sofía Peralta-Avitia, mujer de éxito, firme y directora general de un emporio familiar, tiene un matrimonio vacío con Gonzalo Balmori-Ricci, un hombre irresponsable emocionalmente que le es infiel.

A su lado está su hija Bárbara “Barbi”, joven rebelde, pero muy vulnerable, marcada por la búsqueda incesante de identidad y por una obsesión con la perfección física que la llevará al límite.

Guardián de mi vida Imagen TelevisaUnivision

Un día, Franco Gallardo, hombre de campo, noble y sencillo, entra al universo de Sofía, salvándola de un atentado, momento que da inicio a su historia de amor.

Franco se volverá su guardaespaldas y con el constante trato lleno de atenciones y amabilidades nace entre ellos el amor.

Junto a ellos, las pasiones juveniles son intensas: Barbi encontrará a su dolor de cabeza, pero también a su gran amor en Salvador “Chava” Reyes, un hombre intachable, pero con un pasado familiar trágico.

Chava llega a la vida de Barbi tras convertirse en amigo de Franco y, a través de una serie de divertidos y emotivos encuentros y desencuentros, el amor entre Barbi y Chava surgirá sin límites.

No obstante, Remedios “Rex”, hija adoptiva de Franco y su primera esposa Georgina, encontrará en Chava un remanso y conectará con él, buscando un amor distinto, dando paso un triángulo amoroso complejo, ya que entre Barbi y Rex hay un pasado a punto de descubrirse.

En la cúspide de la familia está Aramís Peralta-Avitia, patriarca que carga en sus hombros un secreto frio y tenebroso. Mismo que busca olvidar, tratando de ser el padre y abuelo ejemplar denotando un supuesto amor genuino por su familia.

Video ¿De qué trata 'Guardián de mi Vida'? Silvia Navarro te lo cuenta

De ese pasado nace una veta directa que afecta a Georgina y Rex, lo que ocasionará que el amor de Sofía y Franco se desestabilice. Para agudizar las cosas llega una de las exparejas de Sofía, Victorio Kuri, quien entre maquinaciones e intrigas pone a prueba la solidez del amor entre Sofía y Franco.

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Sumado a esto llegará Grecia, una joven ambiciosa y peligrosa que, con sonrisa dulce y mirada calculadora, se infiltrará en la familia para corroerla desde dentro y así abrir paso a un mal mayor, un ser que se oculta en las sombras esperando su turno de cobrar venganza en contra de toda la familia Peralta-Avitia.

Entre Franco y Sofía nace un amor que no se detiene en la admiración mutua ni en la atracción inmediata: se convierte en una pasión arrolladora, un fuego que los confronta y los une a la vez. Cada roce, cada palabra, es un debate entre lo que dicta el corazón y lo que exige la razón.

Al final, las intrigas de Grecia, las trampas de Gonzalo y las voces del pasado darán pie al surgimiento de un amor imposible de romper.

Sofía y Franco, junto a Barbi y Chava, descubrirán que ni la traición ni las mentiras tienen la fuerza de un sentimiento verdadero.