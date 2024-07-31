Ellas Soy Yo: así fue el capítulo de estreno de la bioserie de Gloria Trevi

Basada en la vida de una súper estrella de la música, la serie inició adentrándonos en los primeros pasos de una joven con sueños de hacer historia. Protagonizada por Scarlet Gruber, Jorge Poza, Ingrid Martz y más, la historia mostrará los secretos, decepciones, amores y alegrías de Gloria Trevi, una mujer que nació para brillar. Descubre cómo fue el estreno de Ellas Soy Yo por Univision, síguela de lunes a viernes a las 10P/ 9C y disfruta todos los capítulos de la serie en ViX.

El sueño de Gloria por ser una estrella en Ellas Soy Yo



En un viaje a través del tiempo, la producción comenzó a mostrar el anhelo de una joven por convertirse en artista. Reunida en familia frente al televisor la pequeña Gloria (Scarlet Gruber) descubrió un concurso para encontrar a la doble de 'Chispita ', un popular personaje de telenovela de la década de los ochenta.

Emocionada le pidió a su mamá Gloria Muñoz (Ingrid Martz) que la apoyara para inscribirse y comenzar a dar sus primeros pasos artísticos. Desde Nuevo León, Monterrey, viajó a la Ciudad de México para comenzar una aventura que no se detendría.

Gracias a su carisma y enorme parecido con el personaje televisivo, Gloria se convirtió en la ganadora de la competencia que le brindó una beca para estudiar en un prestigioso centro de formación artística y que le daría el impulso para perseguir sus sueños.

El oscuro rostro de César Santiago en Ellas Soy Yo



Al tiempo que Gloria iniciaba su trayectoria por el mundo musical un hombre se consolidaba como productor y compositor. César Santiago (Jorge Poza) era ese personaje rodeado de un gran prestigio por su trabajo al frente y detrás de los cantantes.



También dirigía una escuela donde un sinfín de jóvenes tomaban clases de canto y piano. Sin embargo, detrás de ese rostro público se escondía un ser estricto, despiadado y un verdugo para las mujeres que se hallaban a su lado.

Pronto Gloria sería presa del productor, quien se aprovecharía de la sed de triunfo de la joven para someterla a una cruel realidad.

El encuentro que viene de Gloria y César en Ellas Soy Yo



Feliz por la oportunidad que llegó a su vida tras haber ganado el concurso de televisión, Gloria aprovechó al máximo su aprendizaje en el centro de formación. No obstante, deseaba dar un paso más determinante que la acercara a su meta.

Lo que no imaginaba es que desde que apareció en televisión capturó la atención de César Santiago, quien no pudo despegar la mirada del televisor.

Durante un viaje con otro compositor, César platicó sobre el proyecto que tenía en marcha para formar una banda musical integrada únicamente por mujeres, pero que aún necesitaba hallar a una cantante.

En ese instante le fue propuesto presentarlo con una joven inquieta y con hambre de brillar en los escenarios. Al escucharlo, el productor pidió conocer de inmediato a Gloria.