Ellas Soy Yo: te presentamos a los actores y personajes de la bioserie de Gloria Trevi

Ellas Soy Yo es una bioserie, producida por Carla Estrada, que narra la vida de Gloria Trevi desde sus inicios como aspirante a artista hasta el momento en el que consagra su carrera. A lo largo de la trama se muestra cómo fue su ascenso a la fama.

Aquí te presentamos a los personajes y los actores que encontraremos en esta impactante serie.

Gloria Trevi es interpretada por Scarlet Gruber



Nacida en una familia conservadora con un padre arquitecto y una madre maestra de ballet, su infancia está marcada por una educación estricta y disciplinada. Desde pequeña, muestra talento para el baile, la poesía y el dibujo. A los 10 años, sus padres se divorcian.

En su adolescencia se muda a la Ciudad de México para estudiar en el CEA tras ganar un concurso de Televisa. A los 15 años es inscrita en la academia musical del compositor César Santiago, 'El Mago de la Música', quien marcará su vida durante 17 años.

César Santiago es interpretado por Jorge Poza



Esposo de Alicia Flores, Nayeli González y Lisbeth Rincón es compositor, cantautor, pianista, arreglista, productor musical y representante artístico de Gloria Trevi desde 1989 hasta el 2000. A través de un proceso de manipulación perverso y progresivo, consigue destrozar la autoestima, la identidad y la voluntad de sus víctimas, obligándolas a satisfacer sus caprichos, al tiempo que las hace sentirse bendecidas por formar parte de su vida.

Además, genera vínculos de dependencia económica, afectiva y de sobrevivencia. Las separa de su familia para condenarlas al ostracismo. Su fuerza se basa en la admiración y el miedo que le tienen. Mentiroso patológico que proyecta en sus víctimas su perversión y las obliga a mentir, manipular, espiar, controlar y delatar a sus compañeras, logrando que entre ellas sean rivales.

Alicia Flores es interpretada por Leslie Hernández



Víctima de César Santiago. A la edad de 15 años se casa con él con el consentimiento de sus padres. Integrante del grupo musical Fresitas Salvajes. Ingenua y llena de sueños, deja atrás una infancia marcada por los maltratos de su padre para aferrarse a las promesas de amor y éxito que le ofrece su 'maestro'.

Sometida al régimen de terror de César, tiene que aceptar sus infidelidades. Al desecharla como pareja, la convierte en su mano derecha y sus compañeras llegan e percibirla como la sombra del torturador. Para sobrevivir, tiene que rendir pleitesía a su maltratador con fe ciega.

Gloria Ruiz Arredondo es interpretada por Ingrid Martz, Patsy Pepping y Felicia Mercado

Gloria Ruiz Arredondo soñó con ser una bailarina profesional de ballet clásico desde niña. Sin embargo, sus padres no le permitieron aceptar una beca para estudiar en Rusia. Educada para ser una señora de sociedad y una madre ejemplar, desafió los convencionalismos sociales al divorciarse por primera vez. Aunque es una madre estricta y disciplinada, lucha por encontrar un equilibrio entre su trabajo y su familia.

Defiende con firmeza sus ideales y enfrenta a su propia madre para defender el derecho de Gloria a ser artista. A pesar de distanciarse de su hija debido a César Santiago, sigue siendo un apoyo vital en los momentos difíciles.

Lizbeth Rincón es interpretada por Nicol Vale



Lizbeth Rincón es víctima y esposa de César Santiago. Además de ser madre de Lizelte y Raquel, también es madre de un hombre que César dio en adopción a su hermano. Como instructora de baile, recepcionista, sirvienta y guardaespaldas de Gloria Trevi, Lizbeth llegó a la vida de César en los albores de la adolescencia.

A pesar de su sumisión, timidez y amargura, está dispuesta a estar siempre en segundo plano por devoción a César. Sin embargo, no muestra compasión por el dolor que provoca a sus compañeras al obligarlas a someterse a las perversiones de César. En 1997 se casa con él en un intento de salvaguardar su fortuna de posibles demandas.

Liliana Regueiro es interpretada por Luisa Galindo



Liliana Regueiro, nacida en Argentina, participó en un programa de televisión a los 14 años, donde conoció a Gloria Trevi. Posteriormente, la buscaron con la promesa de una beca y la engatusaron para que viviera en el extranjero, donde comenzó su martirio.

Edith Zúñiga es interpretada por Catalina Castelblanco



Modelo y guardaespaldas de Gloria Trevi, y víctima de César Santiago, nació en Santiago de Chile en una familia humilde. Al presentarse en un concurso para elegir a la doble de Gloria Trevi, Alicia le pregunta si quiere formarse como artista en México. Como Edith desea estudiar teatro, se siente bendecida por la propuesta y convence a sus padres para que la dejen aprovechar la oportunidad.

Ingenua, dulce, de trato amable y sensible, ni siquiera los golpes, los maltratos psicológicos y los castigos atroces a los que está sometida pueden quitarle su empatía. Su peor tortura es descubrir que su depredador también recluta a su hermana menor. Se llena de miedos, sentimientos de culpa y vergüenza. Tras muchos años de bloqueo emocional, junto con su hermana y otras excompañeras, denuncia a su maltratador y defiende la inocencia de Gloria.