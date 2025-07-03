Sean ‘Diddy’ Combs se arrodilló para escuchar su veredicto de que solo es culpable de dos cargos

Sean ‘Diddy’ Combs libró la sentencia de cadena perpetua luego de haber sido declarado no culpable de los delitos de conspiración para cometer crimen organizado y el de tráfico sexual. El cantante de 55 años solo tendrá que responder por el crimen federal de transporte con fines de prostitución, del cual enfrentaba dos cargos.

Tras siete semanas de juicio y tres días de deliberaciones, el jurado solo lo encontró culpable de dos cargos y todavía no se sabe cuándo se informará la sentencia que cumplirá en prisión. Por cada cargo el rapero podría pasar hasta 10 años en prisión, es decir que en total 20 años sería la pena máxima.

PUBLICIDAD

La defensa de Seam Combs pidió al juez que dejara de inmediato en libertad a su cliente pagando una millonaria fianza (estimada en un millón de dólares) para viajar a Miami o Los Ángeles, lugares donde tiene sus residencias. Se rumoraba que el acusado podría salir ese mismo día, pero no fue así.

De acuerdo con Gelena Solano, corresponsal de El Gordo y La Flaca en Nueva York y quien estuvo en la sala donde fue la audiencia, luego de darse a conocer el veredicto afuera de la corte se reportaron discusiones entre fans del rapero y manifestantes, pancartas y gente con frascos de aceite de bebé.

Sean ‘Diddy’ Combs se arrodilla y dice sus primeras palabras tras veredicto



En el estudio de El Gordo y La Flaca, Tanya Charry y Roberto Hernández hablaron sobre el comportamiento de P. Diddy en prisión, ya que ha destacado por ser un recluso modelo porque no ha infringido ninguna ley.

“Dicen también que cuando escuchó su veredicto estaba arrodillado en la silla y encima del escritorio había un libro que estaba leyendo que decía ‘El poder del ser positivo’, ‘El poder de siempre pensar positivo’. Cuando él recibió el primer veredicto de no culpable él hizo esa señal hacia su familia, así como de victoria, luego cuando le dijeron del otro cargo no culpable empezó a aplaudir y toda la gente dentro de la corte, sobre todo su familia, también empezaron a aplaudir”, dijo Charry.

Los conductores de la emisión iniciaron la nota indicando que Sean Combs habría dicho al escuchar el veredicto: “vuelvo a casa pronto”.

Video Exnovia de Sean 'Diddy' Combs revela impactantes detalles sobre su relación

Sean ‘Diddy’ Combs: ¿cuántos años pasará en la cárcel?



La periodista Tanya Charry señaló, con base a investigaciones con otros abogados, que es probable que el rapero no reciba los 10 años por cargo como sentencia. “Regularmente en este tipo de cargos no les dan los 10 años porque es primera vez que él comete ese crimen. Esto generalmente lo tienen en cuenta y podrían darle entre 4 años y 5 años”.

PUBLICIDAD

Roberto Hernández agregó que, así como mucha gente se manifestó a favor del veredicto del jurado, muchas otras personas, entre ellos famosos como el rapero 50 Cent, se mostraron en desacuerdo con la decisión.

“El público piensa que este caso es un claro ejemplo de cómo con dinero y con buenos abogados puedes librar grandes cargos y grandes acusaciones como esta. La Fiscalía no pudo convencer al jurado de que las mujeres fueron obligadas a ir a esas fiestas”, apuntó Roberto Hernández.

El abogado criminalista, Robert Osuna, entrevistado afuera de la corte en Nueva York, mencionó que el juez tendría que darle una sentencia adecuada con las guías federales y podría ser de 2 o 3 años.

“Hay guías federales que el juez tiene que considerar ante una sentencia y la guía para esos casos llegan a 15 o 24 meses, más le rebajan por no tener antecedentes. Se la pueden subir alegando el delito, pero no llega a 20 años para nada, ni cerca, podrían ser hasta 36 meses por cargo”.

Video Se revelan insólitos requisitos de Sean 'Diddy' Combs para las invitadas a sus fiestas

Jurado había dado veredicto parcial en cuatro de los cinco cargos que enfrentaba



El martes 1 de julio El Gordo y La Flaca informó que el jurado había llegado a un veredicto en cuatro de los cinco cargos que enfrentaba.

Los cargos en los que el jurado llegó a un acuerdo fueron relacionados con el tráfico sexual forzado y transportación para participar en prostitución. El cargo que quedaba pendiente y por el cual el jurado tuvo que deliberar todavía el miércoles de 2 de julio era el de conspiración de crimen organizado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la corresponsal de El Gordo y La Flaca, Peggy Carranza, los expertos habrían informado que el cargo más difícil de probar sería el de conspiración de crimen organizado y “aparentemente el jurado está dividido en este cargo”.

Agregó que durante siete semanas el jurado, integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, escuchó testimonios del caso. “Estuvo viendo transcripciones de la declaración del testigo estrella de este caso, Cassie Ventura, quien fue novia de Combs , y quien dijo fue obligada a participar en los maratones sexuales con prostitutos, bajo los efectos de las drogas mientras él miraba”.