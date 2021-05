"No es su lugar": Lorenzo Méndez le llamó la atención a su hermano tras atacar en redes a Chiquis

Hace unas semanas, Johnny Méndez y la hija de Jenni Rivera protagonizaron una breve pelea en redes, pues el excuñado de la cantante lanzó mensajes instando a sus seguidores a no acudir a ver el show que Chiquis daría en El Paso, Texas, y además, poniendo en duda su talento, ante lo cual ella no se quedó callada y le contestó fiel a su estilo. Días después, Johnny utilizó su perfil de Instagram para ofrecer una disculpa a la intérprete de 'Entre botellas' y a toda la familia Rivera .

La expareja de la empresaria aseguró que los integrantes de ambas familias que han manifestado algo a raíz de su separación, al final solo lo hacen con la intención de defenderlos . "Pero ya le llamé la atención a mi hermano, porque no es su lugar de decir ese tipo de cosas ", aclaró el intérprete, y dijo que ni Jhonny ni su ex tuvieron problemas anteriormente. "No sé qué fue lo que pasó ahí".

A la pregunta de si se casaría de nuevo, Lorenzo señaló: "No, yo creo que no, si me encuentro a una persona ya no me voy por lo tradicional, así que mejor como juntados".