Amor, traición y venganza: todo los detalles de la primera temporada de El Gallo de Oro en ViX

En la temporada 1 de la serie de ViX, El Gallo de Oro (protagonizada por Lucero y José Ron) fuimos testigos de la historia de Dionisio Pinzón, un tímido pregonero aficionado a las peleas de gallos, cuya vida cambia por completo al encontrarse con Bernarda Cutiño, conocida como La Caponera, una mujer sensual e impulsiva que se gana la vida cantando en las ferias de pueblo.

Este encuentro marcó un antes y un después en la vida de ambos personajes.

El destino une la vida de Dioniso y La Caponera en El Gallo de Oro

Ambientada en el México de los años 40, la historia une el destino de Dionisio y Bernarda en la feria de San Marcos.

Dionisio se enamora perdidamente de La Caponera, mientras que el hacendado Lorenzo Benavides encuentra en ella una oportunidad para cambiar su suerte.

Sin embargo, La Caponera no se deslumbra ante el hombre que le salvó, lo que desencadena una serie de eventos que ponen a prueba sus vidas.

Con el paso del tiempo, Dionisio descubre pistas sobre el pasado de su familia a través de tres fotografías, mientras tanto la vida de La Caponera sigue su rumbo al lado de Lorenzo, quien la invita a conocer su Hacienda, lo que desencadena una transformación en la relación de ambos personajes.

Entre tanto, Dionisio, quien cuenta con el apoyo de Secundino, comienza a probar suerte en las peleas de Gallos con El Dorado, un regalo de La Caponera.

Bernarda se sorprende al ver la transformación de Dionisio y su progreso, lo que hace que Benavides se sienta amenazado.

Los celos comienzan a apoderarse de Lorenzo, quien no está dispuesto a permitir que nadie más se acerque a Bernarda. Para asegurarse de que ella no pueda escapar, ejecuta un plan para deshacerse de todos los hombres que se acercan a ella, incluido Dionisio.

Convencido de que La Caponera no podrá abandonarlo, Benavides revela sus verdaderas intenciones y toma medidas extremas para retenerla.

Mientras tanto, Dionisio descubre pruebas contundentes en la Hacienda Benavides que revelan la verdad sobre su padre.

Lorenzo secuestra a La Caponera

Durante una partida de naipes en la Hacienda Benavides, Dionisio se entera de que la hacienda le pertenecía a su padre.

La situación se sale de control cuando La Caponera se pasa de copas. Sin la presencia de La Caponera, la suerte de Benavides se desvanece, mientras que Dionisio y La Caponera logran escapar de los hombres de Benavides.

El mundo se derrumba para algunos personajes, pero el amor parece florecer para otros. La trama de El Gallo de Oro nos sumerge en un emocionante viaje lleno de giros inesperados, secretos revelados y amor verdadero.

No te pierdas la segunda temporada de El Gallo de Oro que se estrena este 12 de enero por ViX y descubre si Dionisio y La Caponera lograrán escapar de la ira y venganza de Lorenzo, y concretar su amor.