El Gallo de Oro

¿Qué significa Caponera, termino que popularizó la serie de ViX, El Gallo de Oro?

La serie El Gallo de Oro protagonizada por Lucero y José Ron hizo popular el apodo de 'La Caponera', mote del personaje que interpreta Lucero. Aquí te decimos qué significa y la teoría de lo que tiene qué ver con la historia.

Univision
La serie El Gallo de Oro protagonizada por Lucero y José Ron ha sido bien recibida por el público no sólo por ser una adaptación de la famosa novela de Juan Rulfo sino porque este proyectó marcó el regreso de Lucero a la pantalla después de varios años de ausencia.

En esta serie, Lucero interpreta a Bernarda, también conocida como "La Caponera", un personaje que desafía los estereotipos femeninos en la época postrevolucionaria de México.

Este apodo ha generado que los fans de la serie se pregunten el significado real del mote del personaje que interpreta la actriz y su relación con la trama.

¿Qué es una caponera?

De acuerdo a la RAE (Real Academia Española) uno de los principales significados es jaula de madera en que se pone a los capones para cebarlos.

El Gallo de Oro

En el ámbito de las aves, una caponera es una jaula de madera utilizada para cebar a los capones. Este término se relaciona con la historia de Bernarda, ya que su presencia en las peleas de gallos y los juegos de azar atrae la "suerte" y se convierte en una forma de emancipación y libertad en un entorno predominantemente masculino.

Para comprender a profundidad el término Caponera, es necesario adentrarnos en el mundo de las aves. El término capón se refiere a los pollos que son castrados a edad temprana para así evitar los cambios hormonales.

Esta práctica provoca que estas aves sean menos agresivas y se dediquen principalmente a comer y dormir, esta técnica se usa especialmente para los pollos seleccionados para engorda y consumo humano.

Sin embargo, esta práctica no solo se limita a esta especie también aplicaba, en aquéllos años, a ciertos cantantes. Estos cantantes también eran sometidos a una castración genital para preservar su voz aguda y evitar cambios hormonales que afectaran su tono vocal.

Video El Gallo de Oro: 'La Caponera' es encarcelada tras golpear a Bartolomé por sus ofensas

¿Qué significa el apodo La Caponera en la serie El Gallo de Oro?

En la serie de ViX El Gallo de Oro, Lucero interpreta a Bernarda Cutiño, conocida como "La Caponera".

Aunque hay diversas teorías sobre por qué Juan Rulfo eligió este apodo para el personaje, la mayoría de los análisis concuerdan en que Bernarda representa a una mujer que desafía las imposiciones femeninas de la sociedad de aquélla época.

En la historia, La Caponera se enfrenta a la pérdida de su libertad, lo cual se puede interpretar castración simbólica, lo que metafóricamente representaría la jaula de madera que se usa para los capones, llamada caponera.

Este personaje es una representación de los estereotipos femeninos de la época. Su ansia de libertad en un mundo dominado por hombres la lleva a enfrentarse a situaciones desafiantes y a buscar su independencia y libertad,

El Gallo de Oro no solo narra una historia clásica de la literatura mexicana, también aborda temas relevantes y actuales sobre la igualdad de género y la búsqueda de la libertad individual y de la mujer. Sigue por ViX esta historia de amor y venganza y disfruta de las intensas actuaciones de Lucero y José Ron en la serie El Gallo de Oro.


El Gallo de Oro

