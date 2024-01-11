El Gallo de Oro: esto es lo que podemos esperar en la segunda temporada de la serie de ViX

La esperada segunda temporada de El Gallo de Oro serie original del ViX, llegará a la plataforma de streaming este viernes 12 de enero con 10 episodios que estarán disponibles en plan premium.

En esta segunda temporada, La Caponera, interpretada por Lucero, y Dionisio, interpretado por José Ron, intentan disfrutar de su nuevo romance.

Sin embargo, su amor se verá amenazado por Lorenzo, interpretado por Plutarco Haza, quien no se detendrá hasta encontrarlos. ¿Podrán La Caponera y Dionisio superar todos los obstáculos y mantener viva su relación?

¿Qué pasará en la segunda temporada de El Gallo de Oro, serie de ViX?

En medio de la intriga y la acción, La Caponera y Dionisio deciden apostar su vida por la suerte de Bernarda y juntos logran éxitos inimaginables.

Pero como bien sabemos, todo en la vida tiene un precio. La avaricia los llevará a correr aún mayor peligro cuando se den cuenta de que su gran amor, su hija la bella "Pinzona" interpretada por Diana Haro, será la obsesión de todos sus enemigos. ¿Podrán proteger a "Pinzona" de aquellos que la desean?

La primera temporada de El Gallo de Oro, que se estrenó el 20 de octubre, fue un rotundo éxito, durante el último trimestre de 2023 la serie de drama cautivó a la audiencia con su emocionante trama convirtiéndose en la más vista de la plataforma de streaming.

Los fanáticos quedaron ansiosos por descubrir qué les depararía a nuestros personajes la segunda temporada y ahora, finalmente, ese momento ha llegado.

El Gallo de Oro, así fue la primera temporada

El Gallo de Oro es una adaptación de la novela corta de Juan Rulfo. La historia está ambientada en los años 40 y gira en torno a Dionisio Pinzón, un pobre pregonero de pueblo que vive solo con su madre enferma.

Tras la muerte de su madre, se ve obligado a enterrarla envuelta en un petate debido a la falta de dinero para comprar un ataúd.

La suerte de Dionisio cambia cuando un gallero le regala un gallo moribundo después de una pelea. Dionisio cuida del gallo y lo lleva a los palenques, donde se convierte en un gallo ganador que lo lleva a la riqueza y la fama.

En su camino, se encuentra con La Caponera, una cantante de ferias y palenques que le trae suerte.

Sin embargo, también se cruza con Lorenzo Benavides, un rico gallero tentado por los gallos, los juegos de azar y las mujeres, en especial La Caponera, a quien se le atribuye la leyenda de traer suerte a los hombres que están a su lado.

¡No te pierdas esta nueva temporada llena de pasión y peligro! y prepárate para sumergirte en la historia de El Gallo de Oro en ViX. Recuerda que los 10 episodios estarán disponibles exclusivamente en el plan premium del servicio.