El Gallo de Oro: así se vivió el primer capítulo de la segunda temporada de la serie de ViX

La exitosa serie de ViX El Gallo de Oro ha regresado con su esperada segunda temporada.

Protagonizada por Lucer y José Ron, la serie continúa con la historia de amor y fortuna de La Caponera y Dionisio quienes en la primera temporada deciden huir de las garras de Lorenzo Benavides.

PUBLICIDAD

Lorenzo encuentra a La Caponera

En el primer episodio de la segunda temporada de El Gallo de Oro, fuimos testigos del escape de Dionisio y La Caponera de las garras de Lorenzo Benavides.

Después de creer que finalmente estaban a salvo y listos para comenzar una nueva vida juntos, Lorenzo encuentra a La Caponera y le pide perdón por lo sucedido. Sin embargo, ella se niega rotundamente y afirma que preferiría morir antes que regresar con él.

Video El Gallo de Oro: 'La Caponera' es encontrada por Lorenzo Benavides tras escapar de sus garras



Dionisio aparece sorpresivamente y Lorenzo lo amenaza con una pistola en mano. En medio de la tensión, Lorenzo se sorprende al descubrir que Dionisio desconoce el don de La Caponera.

En ese momento, Remigio entra y evita que Dionisio ataque a Lorenzo. Aprovechando esta oportunidad, Lorenzo le pide a Remigio que se lleve a La Caponera mientras él se ocupa de Dionisio.

Después de un enfrentamiento, Dionisio y La Caponera logran escapar de Lorenzo, encontrando refugio en la hacienda de Secundino.

Mientras tanto, Lorenzo vuelve a su hacienda para asistir al funeral de su padre, Lucas Benavides, lleno de ira y coraje.

La Caponera le revela su secreto a Dionisio

Ya solos y a salvo, La Caponera le confiesa a Dionisio que ella posee un don especial: tiene la capacidad de brindar suerte a aquellos a quienes ella elige.

Este don se manifiesta en diversas situaciones, como las partidas de naipes en las que Dionisio siempre ha salido victorioso. La Caponera revela que esta "maldición" ha sido transmitida de generación en generación en su familia.

PUBLICIDAD

Dionisio se siente conmovido por su historia y le sugiere a La Caponera que se vaya a un lugar donde nadie la conozca, donde su don solo sea conocido por ella. Sin embargo, La Caponera le confiesa que no quiere irse y que desea quedarse con él.

Lorenzo jura venganza frente a la tumba de su padre

Por otro lado, Lorenzo lleno de ira y venganza jura sobre la tumba de su padre, Lucas Benavides, que La Caponera y Dionisio pagarán por todo lo sucedido, y se embarca en una búsqueda obsesiva para encontrarlos.

Mientras tanto, La Caponera y Dionisio disfrutan de las mieles de su buena suerte.

Meses después, Bernarda y Dionisio se convierten en padres de una niña y deciden formar una familia. Sin embargo, Dionisio tiene un plan para poner fin a su huida y ponerle fin a la rivalidad que tiene con Lorenzo.

La historia de amor entre La Caponera y Dionisio, junto con la sed de venganza de Lorenzo, prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos en los próximos episodios.

Descubre cómo se desarrolla esta intrigante trama llena de amor, pasión y venganza. Todos los episodios de El Gallo de Oro ya están disponibles en ViX.