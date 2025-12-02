TV SHOWS
Marcus Ornellas no se dejará intimidar por 'Doménica Montero'

Marcus Ornellas interpreta a 'Luis Fernando' en Doménica Montero y aquí te contamos un poco del personaje

Univision picture
Por:Univision
Video Marcus Ornellas revela cómo Ariadne Díaz cambió su vida

Marcus Ornellas estelariza al lado de Angelique Boyer la telenovela ‘Doménica Montero’, la nueva producción de TelevisaUnivision que ocupará el horario estelar tras el final de ‘Los Hilos del Pasado’.

El actor interpreta a ‘Luis Fernando’ y aquí te contamos un poco de este personaje.

¿Quién es Luis Fernando?

Luis Fernando es un prestigiado ortopedista y traumatólogo. Está casado con Paula y juntos esperan un hijo mediante un vientre subrogado.

Es sensible, compasivo, humano, leal y con una profunda conexión con su familia. Le afecta grandemente la muerte de su esposa.

Inicialmente viaja a la hacienda familiar con la idea de venderla, pero finalmente decide sacarla adelante siguiendo los pasos de su padre, pese a la oposición de su madre, a quien la hacienda le revive un pasado doloroso.

Marcus Ornellas es 'Luis Fernando'
Marcus Ornellas es 'Luis Fernando'
Imagen TelevisaUnivision

Su sentido de la justicia lleva a Luis Fernando a tener fuertes enfrentamientos con Doménica, de quien no se deja intimidar. Y como del odio al amor sólo hay un paso, se enamora de ella e inician una relación complicada y tormentosa.

Aunque van superando los celos y las intrigas de Kiara y Genaro, Luis Fernando decide romper con Doménica al descubrir que es sospechosa de la muerte de su esposa.

Conoce más a Luis Fernando en ‘Doménica Montero’ a partir de este 8 de diciembre 9P/8C por Univision.

