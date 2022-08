¿Victoria Ruffo para primera dama? La actriz responde sobre la carrera política de su esposo

Victoria Ruffo y el elenco de ‘Corona de Lágrimas 2’ acudieron a la presentación del melodrama en donde la mexicana habló sobre su relación con su esposo Omar Fayad y la posibilidad de que él llegue a la presidencia de México, así como de su “boda falsa” con Eugenio Derbez.

Luego de la presentación de la telenovela, la actriz concedió una entrevista para Despierta América donde se refirió a la posibilidad de que en un futuro llegue a ser la primera dama de México, si su marido, el político y actual gobernador del estado de Hidalgo, se postulara para la presidencia del país azteca:

“Para mí es muy importante que mi marido se realice como él quiera, que haga lo que él quiera. Y yo estoy ahí con él como su esposa, su pareja, para apoyarlo en lo que él quiera, así como él me apoya en mi trabajo. Él está conmigo, viene a mis eventos. Me incita a que trabaje, a que esté activa. Entonces, yo me veo junto a mi marido en donde esté o como esté”, comentó.



Por su parte, su hijo José Eduardo, quien estuvo presente en dicho evento, también fue cuestionado sobre qué opinaba que su mamá pudiera desarrollar este papel: “No sé si vería a mi mamá ahí o no. Mientras mi mamá esté feliz, yo la apoyo en lo que ella necesite y quiera. Yo digo que ahorita está muy bien haciendo novelas y disfrutando”.

Victoria aprovechó para contar también sobre cómo es la relación que tiene con su marido, y cómo se toman los comentarios de la actriz respecto a su anterior matrimonio con el comediante Eugenio Derbez, así como la boda que tuvo con él hace más de 30 años:

“Mi marido siempre toma las cosas así, y yo también. La verdad no nos tomamos a pecho nada. Todos tenemos un humor muy negro, muy muy negro, entonces él dice una cosa, se la reviro, le digo y me la revira. Siempre estamos contentos”, señaló con buen humor.

Victoria Ruffo habla de su boda “real” y Verónica Castro como su madrina

Fue en 2001 cuando la actriz y el político unieron su vida en matrimonio luego de una relación de la que poco se sabe, pero que los hizo llegar al altar en una boda de ensueño.

De acuerdo con algunas declaraciones de la pareja para un programa de televisión, se conocieron mientras cenaban en un bar, y fueron presentados por amigos en común; desde aquel día salieron por algunos meses como amigos y, luego de un año, se comprometieron.

Durante la misma presentación de la telenovela producida por ‘El Güero’ Castro, Victoria Ruffo dio a conocer que la también actriz Verónica Castro fue madrina en su enlace nupcial con Omar Fayad, pero también bromeó por la “boda falsa” con Derbez.

“Fue madrina en mi boda, estuvo en mi boda, en la de adeveras porque hubo otra que quién sabe”, dijo entre risas refiriéndose al enlace con el comediante y padre de su hijo José Eduardo, hace 30 años.

A través de las redes sociales, Verónica Castro felicitó a Victoria por el inicio de la segunda parte de este gran proyecto, 10 años después, por lo que la actriz no dudó en halagar a ‘La Chaparrita de Oro’, de quien dijo le hubiera encantado seguir siendo su amiga:

“Es una mujer que admiro mucho desde siempre. Me hubiera gustado mucho seguir una amistad con ella pero por x, y o z no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho, y se me hace una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino. Y le agradezco mucho que haya estado en mi boda como madrina”, agregó.



La boda de Victoria Ruffo y Omar Fayad se celebró en la Ciudad de México en el 2001, y es considerada como una de las más espectaculares del mundo del entretenimiento y la política. La actriz llegó al altar acompañada de su padre, y su hijo José Eduardo, quien entonces tenía 9 años. Posteriormente, el 11 de agosto del 2004 llegaron a sus vidas los mellizos Victoria y Anuar.