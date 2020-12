En su regreso al cine Verónica Castro confiesa que depende de su hijo Michelle (y explica qué pasa con Cristian)

“Yo le pedí que cuando tuviera su primer largometraje en México me llevara, así fuera en un papel chiquito”, señaló la actriz mexicana ante los medios de comunicación. Durante la charla también reveló que su hijo es quien le ha dado cobijo y protección, especialmente tras la muerte de su madre Socorro Castro Alba en abril de este año. Explicó por qué de Cristian Castro no ha recibido las mismas atenciones.

“Es una parte muy importante de mi vida Michelle, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, que me trae; es del que dependo prácticamente como ser humano, ya es lo único que me quedó de mi familia, porque mi hijo el otro (Cristian), está en Estados Unidos, está muy lejos, difícilmente viene”, expresó.