Rashel Díaz vive un carnaval de emociones al regresar a Univision para celebrar 25 años de carrera

“Yo siempre digo que Univision fue esa universidad donde yo llegué, increíble, donde no sabía nada de televisión”, expresó Rashel tras entrar al estudio donde Karla Martínez, Alan Tacher y Raúl González la esperaban para compartir una mañana de anécdotas . “Aquí empecé a aprender de la mano de Don Francisco, el grande, y a partir de ahí empezó toda esta aventura hermosa que he vivido, de la cual estoy agradecida”, continuó, para inmediatamente contar sobre los proyectos que la han tenido ocupada durante este tiempo lejos de la TV y que le han significado en cierto modo tener “más trabajo que antes”: su línea de accesorios y las conferencias que da para empoderar a empresarios jóvenes y a mujeres.

A lo largo del programa, Rashel no dejó de reír y sorprenderse, especialmente cuando le tocó volver al pasado a través de imágenes que fueron transmitidas durante el segmento ‘¿Te acuerdas de…?’ en lo que fue un recorrido por su vida y su carrera. Pretexto perfecto para darle la bienvenida en pantalla a Mario Kreutzberger, un símbolo de la televisión hispana , quien no podía faltar para felicitarla y compartir anécdotas de la época que compartieron juntos, cuando ella empezó bailando, para después ser modelo y presentadora de Sábado Gigante.

“Recuerdo el consejo que me dio: ‘Hija, aprende a reírte de ti misma’, nunca se me olvidó, y desde que empecé a aplicarlo usted ha sido esa influencia mayor que he tenido en mi carrera, lo agradezco y bendigo su vida porque gracias a usted estoy celebrando aquí 25 años de carrera”, dijo Rashel Díaz emocionada a quien llamó su más grande mentor en la televisión.

“Cuando uno empieza, no tiene idea en lo que se mete, porque esto es una pasión y al mismo tiempo es una adicción, uno lo hace con todo el empeño, con todo el cariño, no siempre las cosas resultan como uno quiere, pero el afecto que uno tiene con la gente que no ve y no conoce es inmenso”, expresó Don Francisco.