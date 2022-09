Ninel Conde cumplió 46 años y revela qué arreglito estético estaría dispuesta a realizarse

La actriz y cantante llegó a los 46 años de edad y su más grande sueño para este día especial era compartirlo con sus hijos, algo que lamentablemente no sucedió y por lo que tuvo que tener un festejo diferente.

En entrevista para Despierta América, ‘El Bombón Asesino’ contó sus planes para su cumpleaños: “A lo mejor viajando”, señaló y agregó que “es un gran sueño que espero en Dios algún día se vuelva realidad” el poder hacerlo con sus dos hijos, Emmanuel y Sofía.

Sin embargo, Ninel Conde llegó a tierras griegas para celebrar una vuelta más al sol y a través de sus redes sociales presumió cómo lo está pasando. Con un vestido largo en tonalidad tornasol y una sesión de fotos en Santorini, la también actriz posó y compartió su felicidad con sus seguidores.

“Happy birthday To me! Hoy quiero dar gracias… Gracias a Dios por permitirme celebrar mi vida en un lugar mágico, irreal y mi favorito en el mundo. Gracias también porque siempre han estado ahí, por su amor y apoyo en cada una de mis facetas. ¡Los amo! Celebremos juntos, yo invito. Excelente trabajo en este bellísimo paisaje con personas talentosísimas”, escribió.

Ninel Conde revela a qué procedimiento estético se sometería en el futuro



La intérprete de ‘Tú Me Pones a Pecar’ luce plena y agradecida por el trabajo y las demás cosas que han llegado a su vida, a pesar de que continúa luchando para tener cerca a su pequeño hijo Emmanuel; no obstante, Ninel Conde no descuida su apariencia y nos confesó si estaría dispuesta a someterse a una cirugía más y hacerse algún arreglito estético:

“Me encantaría tener el tiempo de por lo menos irme a dar un masaje a un spa… pero primero me haría tantito una rebajada de cadera, eso sí me gustaría, pero no he tenido tiempo”, confesó.

Por otro lado, Ninel compartió las razones por las que prefiere pasar más tiempo en Estados Unidos que en su tierra natal, pues la famosa se la pasa yendo de un país a otro, y a veces no es por trabajo: “Voy vengo, voy vengo. Lo que pasa es que allá estoy en un oasis, un poquito tranquila, alejada un poquito de todo el dime y direte, ni me entero… pero mi corazón está aquí en México”, agregó.