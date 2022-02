"Despierta América es mi ADN": Neida Sandoval se sincera sobre su vida y carrera en su paso por el show

Como parte del festejo por los 25 años de Despierta América, Neida Sandoval llegó de visita para repasar algunos momentos importantes e inolvidables que vivió cuando era presentadora de noticias, así como para expresar lo que significa el show matutino en su vida.

Con el carisma y sonrisa de siempre, la hondureña nos acompañó desde tempranito, y fueron Karla, Francisca, Alan, Carlos y los demás presentadores quienes le dieron la bienvenida a la que fue su casa en los inicios del show.

“Despierta América es mi ADN, me dio un máster en comunicaciones, un doctorado en periodismo porque yo estuve al frente de las noticias de Despierta América por 15 años. Tuve en mis manos la responsabilidad de las coberturas más intensas de los últimos tiempos”, señaló.

Cargando Video... Bienvenida Neida Sandoval: así recibimos en el regreso a su casa a una de las pioneras del show



Asimismo, la periodista apuntó que no sólo le cambió la vida en lo profesional al permitirle desarrollar una carrera en los medios de comunicación, sino también en su vida personal, pues estando aquí vivió grandes momentos, algunos muy felices y otros tristes.

“En Despierta América hice tantas cosas: anuncié mi embarazo, el nacimiento de mis hijos; estando aquí a mi marido le dieron tres ataques cerebrales y un ataque cardíaco”, compartió.



Neida agregó que a pesar de haber vivido momentos tan dramáticos en los 15 años que estuvo en el show matutino, como el fallecimiento de su padre, fueron sus compañeros y amigos quienes le dieron la fuerza para seguir adelante y continuar al frente de las noticias de Despierta América.

“Ustedes me apoyaron tanto, me mantuvieron, como ángeles, levantadita. Estando aquí pasaron tantas cosas que no me derrumbaron porque ustedes me levantaban, ustedes me sostenían, me aguantaba, y yo podía darle la cara al mundo, bailar, sonreír, darle la frente a la información”, dijo.

La pasión de Neida Sandoval: la televisión en vivo

Conmovida por todo lo que ha recibido de la vida y de Univision, Neida Sandoval expresó el cariño y admiración por los presentadores actuales, así como por los pioneros del show, además de toda la gente que trabaja detrás de cámaras:

“Despierta América, para mí, nunca se va. Yo vengo aquí y me siento parte de ello. Es intenso (el show), no es para cualquiera, pero te prepara para la vida, te prepara para cualquier cobertura en vivo. La televisión en vivo me apasiona, me quita el cansancio, me llena de energía”, señaló la presentadora.



La periodista, de 60 años, compartió que la casa en la que nació en Minas de Oro, Honduras, era muy pequeña, pero que con los años renovaron y que ahora es un hogar muy cómodo donde vive su mamá, y esto le recordó al estudio de Despierta América, el cual también se ha ido renovando:

“Esta es una familia como mi familia de nueve hermanos donde ahora ha crecido tanto… Yo siento la misma sensación cuando vengo aquí que cuando voy a la casa donde yo nací.”



Durante la charla con Neida, Karla Martínez aprovechó para agradecerle por todo lo que le enseñó cuando estuvieron juntas, no sólo a nivel profesional, sino también personal: “Como mamá te agradezco mucho porque estuviste ahí siempre dándome ese consejo necesario en el momento preciso. Gracias de corazón, he aprendido mucho de ti”. Por su parte, Raúl expresó que “si hay un sinónimo de guerrera y valiente, es Neida Sandoval”.

Neida Sandoval recuerda cuando anunció su embarazo en vivo

Durante el segmento de Parece Que Fue Ayer, recordamos que el 12 de abril de 2002, su esposo David visitó el foro para sorprender a la presentadora de noticias, sin que sus compañeros imaginaran que ellos serían los sorprendidos con un anuncio muy especial.

Neida contó cómo fue que su esposo y ella planearon anunciar su embarazo de mellizos durante la transmisión en vivo de aquel día en el que sus compañeros Fernado Arau, Giselle Blondet y Ana María Canseco se emocionaron hasta las lágrimas.

La hondureña recordó que le pidió a David llamar a la productora y decirle que quería sorprender a Neida durante el show, en el cual apareció con dos ramos de rosas, que pensó Giselle que serían para ellas, pero no fue así, sino que eran símbolo de que estaban esperando dos bebés. Actualmente, los hijos de Neida, Abener David y Aliene Aída, tienen 19 años y son la adoración de la presentadora, quien suele presumirlos a través de sus redes sociales.