"Siempre ha sido coquetillo": Mayeli Alonso opina sobre las acusaciones de acoso sexual contra Pedro Rivera

Por su parte, Jesús Mendoza habló ante las cámaras y respondió a la misma pregunta sobre su relación con la empresaria y el porqué no han podido darle formalidad: “ Estamos felices, contentos. Ahorita no estamos juntos, no vivimos juntos, pero tratamos de llevar las cosas despacio. La verdad no es una relación oficial porque están pasando muchas cosas. Hasta ahorita no le hemos dado ese momento”, señaló el artista.