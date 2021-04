"Eufórica, alborotada": así vivió María Celeste Arrarás su regreso a Univision en Despierta América

María Celeste expresó los sentimientos que la invadieron después de 20 años “que no pisaba" la que fue su casa: “(me siento) con maripositas, eufórica, alborotada …”.

“He estado en mi casa, he tenido la suerte de que los tres han estado conmigo estudiando online, los tres están en la universidad. Yo creo que soy la única persona que tiene hijos de 22, 21, 20 años que ha logrado que los tres se queden en casa durante la cuarentena un año entero”, señaló María Celeste Arrarás.

La invitada al show matutino se conmovió al ver las imágenes de la época que compartió con la también presentadora de noticias y recordó la vez que hubo un inocente malentendido entre ellas que resolvieron y no pasó a mayores “Al día de hoy, ya vieron, años después somos muy amigas y yo creo que el cariño y la admiración ha crecido con los años ”.

En la silla de ¿Te Acuerdas de…?, María Celeste recibió otra llamada inesperada, esta vez, el doctor Juan Rivera estaba en la pantalla hablando de la gran amistad y de hermandad que existe entre ellos . “Es una relación de mucho tiempo, la quiero como a una hermana. Mari ha sido como una mentora … de las que he aprendido dedicación, el valor del trabajo, la perseverancia”, agregó el doctor de cabecera de Despierta América.

También mencionó los rasgos físicos en ella que no han cambiado hasta ahora, como su cabello pelirrojo y su nariz: “esa es la prueba de que nunca me he hecho nada”, agregó señalando las fotos de la infancia.