Lupillo Rivera responde si se casó al ser sorprendido en Despierta América con una foto que levanta sospechas

El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera aseguró estar dándose una nueva oportunidad en el amor y confesó que está “disfrutando la vida” con la joven de 25 años. Durante la charla, el conductor mexicano lo cuestionó sobre un anillo con el que su novia aparece en una imagen que el cantante publicó el pasado domingo 20 de diciembre en redes sociales. Con una gran sonrisa, respondió: “Todavía no puedo comentar Alan… más adelantito (diré)”.

Ante la reacción de Lupillo Rivera, Alan Tacher le pidió la exclusiva para Despierta América y en su respuesta dejó entre ver que la pareja dio el paso más importante en una relación. “Ahí está la exclusiva. Ustedes son los primeros que me preguntaron , ahora sí que se dieron cuenta de esa fotografía, así que estamos bien contentos”.

El conductor mexicano quiso que concretara la respuesta y explicara si la joya era símbolo de compromiso o matrimonio, por lo que externó su opinión de que creía que se había casado y, nuevamente, entre risas, aclaró que no llegó por tercera vez al altar. Sin embargo, mencionó que hay planes de boda: " Estamos en esas pláticas ”.

El cantante también habló del escándalo que protagonizó junto a su ex esposa Mayeli Alonso , esto luego de que ella asegurara en los medios de comunicación que Lupillo Rivera quisiera hacerle daño dando a conocer que ella y los dos hijos que tienen en común estuvieran contagiados de coronavirus.

Mayeli Alonso no puede creer que Lupillo Rivera ‘culpara’ a su hijo L’Rey de contagiarle el covid-19

“Pues ya ves que siempre tienen que hacer quedar mal al hombre, yo no conozco a ninguna ex mujer que hable bien del hombre después de un divorcio. Qué bueno que ya sienten mejor, qué bueno que ya se sienten con muchas ganas de seguir hablando y eso es lo bueno, que me hagan más famoso”, concluyó el cantante.