"Estoy en paz": Lourdes del Río comparte que fue diagnosticada con cáncer de seno

Lourdes del Río utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores el diagnóstico médico que indica que tiene cáncer de seno. Con un conmovedor video, la periodista de Univision se sinceró sobre su enfermedad y la forma en que desea enfrentarla:

“Me imaginé mil veces cómo iba a ser este momento… les tengo que dar una noticia que no es muy agradable, que no es la noticia que hubiera querido dar, pero estoy calmada, estoy en paz, estoy llena de fortaleza… estoy muy agradecida por el amor y por muchas cosas”, comenzó diciendo la boricua, quien se encontraba sentada en un parque visiblemente tranquila.



Lourdes prosiguió dando la noticia del diagnóstico médico, exaltando su positivismo y destacando que tener cáncer le dará la oportunidad de convertirse en un mejor ser humano:

“Me han dado un diagnóstico de cáncer de seno… estoy en positivo, convencida de que esto es una lección que me está dando la vida para ser mejor persona”, apuntó.

El “reto” de Lourdes del Río: vencer el cáncer de seno

Del Río destacó que para ella tener cáncer de seno “es un reto” y no una batalla o lucha porque “no estoy luchando, estoy pasando por un proceso”. Asimismo, la presentadora pidió las oraciones y buenos pensamientos de sus seguidores en este momento tan complicado, señalando que saldrá adelante:

“Estoy absolutamente convencida de que voy a salir bien de esta situación, de este reto… estoy convencida de que voy a salir siendo una mejor persona”, externó.



Para finalizar su emotivo video, la periodista boricua destacó que está convencida de que, a pesar de todo lo que involucra este proceso, recuperará su salud:

"Si ven que se me corta un poco la voz… bueno, hay una parte mía que es humana, hay una parte mía que quizá tiene miedo, pero en positivo lo vamos a vencer todo”, finalizó.

Los obstáculos que ha tenido que vencer Lourdes del Río en su vida

En mayo de 2021, Lourdes del Río habló en entrevista con Paola Gutiérrez para la serie ¿Quiénes Somos? de Despierta América sobre su vida personal y su carrera profesional, entre ellas uno de los grandes sueños que tuvo, pero que no pudo cumplir:

“Yo no pude ser mamá, no fue por elección tampoco. Tuve muchas situaciones, lo intenté, y es algo que siempre me ha pesado mucho. Incluso en algunos momentos pensé adoptar, después la vida se siguió complicando, y al final, ahora tengo dos ‘perrhijos’ que llenan mucho ese instinto maternal”, dijo con sinceridad.

Cargando Video... "No pude ser mamá": Lourdes del Río abre su corazón sobre ese evento que la marcó y le ha pesado



Otra de las grandes tristezas que marcó la vida de la puertorriqueña fue haber perdido “dos veces” a su padre. Lourdes contó cómo la salud de su papá se fue deteriorando por el Alzheimer y luego cómo perdió la batalla contra el coronavirus:

“Sufrí mucho porque yo tenía una relación muy buena con mi papá porque teníamos conexiones… Lo pierdo doblemente porque luego (del Alzheimer) lo agarra el covid y me lo arrebata para siempre”, externó.

Cargando Video... Lourdes del Río comparte su tristeza por perder a su padre "doblemente"

Su podcast, el sueño de Lourdes del Río para mostrar a la mujer detrás de las noticias

‘En Positivo' es el nombre del podcast de la periodista, el cual le ha permitido mostrar otra faceta más allá de la que nos deja ver en los noticieros, un proyecto que se convirtió en un sueño hecho realidad.

“Me pongo feliz porque cada que invito a alguien es como mi espacio”, enfatizó agregando que “es una libertad que disfrutó muchísimo y se ha vuelto un sueño hecho realidad”.



En el video donde dio a conocer que padece cáncer de seno, Lourdes del Río hizo referencia al nombre de su podcast, señalando que está “en positivo” y que de esta manera vencerá su enfermedad:

“Desde que esto empezó, lo que pensé fue que he hecho este podcast, un proyecto personal, y lo hice queriendo darles herramientas a ustedes. Y lo que Dios hizo fue que me ubico ahí para que yo recibiera esas herramientas que iba a necesitar en este momento de reto”, compartió.