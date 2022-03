"Siempre nos mira": Eduardo Yáñez recuerda la reacción de Eugenio Derbez el día que golpeó a un reportero

En entrevista para Despierta América, Eduardo Yáñez habló sobre el incidente que tuvo con un reportero en una alfombra roja en 2017, hecho que recordó debido a la polémica que generó la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en la ceremonia de los Premios Oscar:

“Yo pasé por eso hace más de tres años y ya estoy harto de que me pregunten sobre lo mismo”, señaló.

Aquel día, Eugenio Derbez presenció la cachetada que Eduardo Yáñez le dio al reportero, y su expresión quedó registrada ante las cámaras. Entre risas, el actor bromeó con aquel momento y el que se vivió el pasado domingo, pues el comediante estuvo presente en ambos eventos:

“Eugenio, además siempre nos mira antes de que venga el momento, parece que nos está echando el ‘guru guru’”, agregó Yáñez.



Para el actor de telenovelas como ‘Fuego en la Sangre’, aquel incidente le marcó la vida, tanto personal como profesionalmente; sin embargo, durante más de tres años ha tratado de mantenerlo en su pasado y pasar la página:

“La verdad que no le he querido dar importancia a esto porque es algo de lo que vengo huyendo desde hace más de tres años y medio. O sea, ya voy a una entrevista y quien me vuelve a preguntar por lo mismo, me da ‘en toda la torre’ porque ya es un episodio que pasó en mi vida y ya quedó atrás”, agregó.

Eduardo Yáñez opina sobre la controversia de Will Smith con Chris Rock

El domingo pasado durante la ceremonia de los Premios Oscar, Chris Rock hizo un comentario sobre Jada Pinkett, quien padece de alopecia, lo que desató la ira de Will Smith provocando que se levantar de su lugar y golpeara al comediante.

Ante este hecho, Eduardo Yáñez reaccionó diciendo que fue algo “muy desafortunado para todas las personas que están envueltas”, y recordando el incidente que vivió, agregó que al igual que Smith tuvo que ofrecer disculpas:

“Él sabrá por qué se descontroló. Yo sé por qué me descontrolé y en su momento me tocó ofrecer una disculpa”, señaló.



Yáñez reconoció que como famosos, están acostumbrados a que la gente y los medios de comunicación digan muchas cosas sobre ellos, y en la mayoría de los casos optan por no hacer frente, pero en otros no se detienen:

“Más bien lo dijo Will Smith. A veces estamos acostumbrados a que se diga de todo de nosotros y nosotros tengamos que sonreír y seguir de largo, y hay veces que no logras detenerte”.

Las reacciones de Eugenio Derbez al ver las cachetadas de Eduardo Yáñez y Will Smith

En octubre de 2017, en una alfombra roja en Los Ángeles, Eduardo Yáñez cacheteó al reportero Paco Fuentes, luego de que insistiera en que le diera su opinión sobre una cuenta de recaudación que supuestamente habría abierto su hijo para conseguir fondos y reparar su auto chocado.

Al lado del actor se encontraba Eugenio Derbez con su esposa Alessandra Rosaldo, a quien momentos después del incidente, los micrófonos de Univision le preguntaron sobre lo que pudo presenciar:

“Yo ya veía venir el asunto porque yo estaba dando una entrevista, pero por acá yo estaba escuchando que el reportero le estaba moleste y moleste y dije ‘se me hace que esto va a acabar mal’ y sí, acabó mal”, explicó el comediante, quien agregó que nunca imaginó que esa situación acabaría en una agresión física.

Al igual que lo de Yáñez, Eugenio también dio su opinión respecto a lo sucedido con Will Smith y Chris Rock, pues el actor se encontraba en la ceremonia por la nominación a ‘CODA’, filme en el que participó y el cual ganó el Oscar a Mejor Película.

“Fue muy fuerte. Nos estábamos riendo todos y cuando vino el golpe pensamos que era parte del sketch. Cuando empezó Will Smith a decir las palabras altisonantes nos dimos cuenta. No lo podíamos creer, no sabíamos si era parte del montaje o no”, compartió Derbez.



Por su parte, para finalizar la entrevista, Eduardo Yáñez expresó que, aunque fue una situación impactante, los momentos positivos deben ser resaltados, refiriéndose al Oscar a la película ‘CODA’:

“Muchas felicidades a él (Eugenio), a todo el equipo de trabajo por este Oscar de la película ‘CODA’. Eso es lo que hay que resaltar, los momentos positivos, tanto el señor Smith que también ganó un Oscar como Mejor Actor”, finalizó.