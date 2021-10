¿Cómo Daniel Habif pasó de ser un niño tartamudo a un famoso motivador? Él mismo lo cuenta en Charlas con Luz

El escritor mexicano y también actor destacó: "precisamente ahí fue cuando dejé de tartamudear, porque no sabía expresarme muy bien con las palabras y encontré en la pantomima una nueva manera de construir un mundo en donde no me sentía un bicho raro". A partir de ahí retomó con pasos firmes la validez de sus talentos y dones, acompañado del apoyo de su madre.