Christopher Uckermann se opone al uso de la imagen de RBD para promover la vacunación en Brasil

"No, no creo en la vacuna, te soy honesto. Creo que puede ser peor que el covid en sí. Yo soy alguien que personalmente no cree en las vacunas. Las que me pusieron de chico porque me las pusieron, pero hoy en día yo creo mucho en lo natural”, comentó en ese momento agregando que nadie de su familia se vacunaría porque tampoco cree en la inoculación.