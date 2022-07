"Solo pido solidaridad": fan de Christian Nodal tras la promesa incumplida del cantante para su madre enferma

Christian Nodal vuelve a estar en la controversia ahora por supuestamente no cumplirle una promesa a una fan para ayudarla con la enfermedad de su madre, quien tiene un tumor cerebral. Brenda Acuña conversó sobre la comunicación que tuvo con el cantante y el trato que habrían hecho, además de hablar sobre los ataques de odio que está recibiendo en redes sociales.

Luego de exponer los mensajes del cantante en redes sociales en los que evidenciaba que Nodal se ofreció a ayudarla con los gastos médicos de su madre, Brenda Acuña contó en entrevista con Despierta América cómo fue que hizo contacto con el intérprete del regional mexicano y qué fue lo que le prometió:

“Yo le escribí a él, cada que él publicaba algo en Twitter, en Instagram… Un comentario, como en muchos otros más, le comentaba lo mismo, que mi mamá tiene un tumor cerebral gigante y necesita ser operada tres veces o más, y necesitamos ayuda… Nunca le manejé una cifra de dinero, solamente le pedí ayuda, como él pudiera ayudarme”, comentó la fan.

La joven mexicana continuó narrando que fue Christian Nodal quien la contactó preguntándole sobre lo que hacía falta para la cirugía que tenía programada su mamá: “Él me pidió mi teléfono para derivar la ayuda con su amigo Rulo… Se lo doy y comenzamos a tener una conversación en WhatsApp”, agregó.

Luego de haber compartido varios mensajes sobre la promesa de ayudarla, Brenda señaló que Nodal, quien en ese momentos estaba con Belinda en España cuando aún eran pareja, tuvo problemas con su celular y volvió a pedirle su número para continuar con su ofrecimiento, pero luego de una de las intervenciones quirúrgicas de su mamá, ya no pudo contactarlo porque supuestamente la bloqueó de redes sociales.

Fan de Christian Nodal sufre los ataques de los ‘haters’ tras hacer pública la promesa incumplida

Rosalinda Acuña, madre de la joven y quien es enfermera de profesión y ha ejercido durante 32 años, ha enfrentado esta dura batalla por recobrar su salud tras haber sido diagnosticada con un tumor cerebral gigante, por lo que necesita varias intervenciones quirúrgicas que no puede costear por sí sola. Durante la entrevista en el segmento de Sin Rollo, la madre de la joven externó su opinión sobre lo ocurrido con Christian Nodal y los mensajes que recibe de ‘haters'.

“Me sentí muy expuesta... Y la verdad nunca dije ‘voy a guardar este dinero porque me voy a enfermar a mis 50 años’. Entonces mi hija hace como toda esta solicitud para buscar ayuda porque no teníamos dinero… La gente de pronto no tiene respeto, que lo que opine de mí, que no soy vividora. Solo pido solidaridad”, señaló la señora Rosalinda.



A pesar de que comenzaron una campaña en una página para recaudar fondos, aún les falta mucho para conseguir la cifra necesaria para costear su próxima cirugía, por lo que Brenda aprovechó para enviarle un mensaje a Nodal y decirle que “si todavía está en su corazón, adelante, aquí estamos” para recibir la ayuda prometida. Por su parte, la señora Rosalinda Acuña exhortó a los televidentes del show matutino a solidarizarse con ella:

“Es un llamado a todos para solicitarles una solidaridad. No critico el hecho de que Christian pueda o no pueda, solo le agradezco porque ese momento (de la operación) era crítico… y él cuando dijo que nos ayudaba, de verdad les puedo decir que sentí paz en mi corazón”, finalizó.