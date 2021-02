Chiquis calla sobre su relación con Lorenzo Méndez, mientras que él hace todo lo contrario

La polémica por el divorcio de Chiquis y Lorenzo Méndez no ha cesado desde su separación en septiembre de 2020, por lo que cada que están frente a la prensa este es un tema obligado. Recientemente, la hija de Jenni Rivera dejó saber que ya no quiere responder sobre la situación que ha estado en el ojo público por meses. Por el contrario, el cantante de regional mexicano demostró que a él no le incomoda hablar de ella y sobre el estado actual de su corazón.