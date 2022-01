"No me imaginé ser una santa": Aleida Núñez habla sobre su oración para encontrar novio millonario como ella

Luego de que se hicieran públicas unas fotografías en donde se ve a Aleida Núñez acompañada de un hombre en Dubai, la actriz habló en entrevista con Despierta América sobre su nueva relación y el título viral que los solteros le han atribuido.

Para recibir el año 2022, la mexicana viajó acompañada de, en ese entonces, un misterioso galán. Rápidamente se hicieron virales las imágenes donde se le ve abrazada y feliz al lado de quien muchos dijeron se trataba de su ‘sugar daddy’, es decir, un hombre mayor que tiene una relación con alguien menor que él.

Aleida Núñez respondió a la pregunta sobre si a ella o a su pareja, Bubba Saulsbury, un empresario millonario de Texas, les molestaba que se refirieran a él de esta manera:

“La verdad es que yo lo tomo realmente muy relajada, él también porque sé lo que soy y pues obviamente él también. Creo que ese término, ese título, no tiene nada qué ver con lo que él y yo tenemos, y lo más importante es que nosotros lo sabemos y listo”, señaló.

Cargando Video... Aleida Núñez responde a los rumores de que está estrenando romance con un hombre mayor

Aleida Núñez cuenta cómo conoció al empresario Bubba Saulsbury

Aunque es reservada en cuanto a su vida amorosa, Aleida habló un poco respecto al empresario estadounidense que le robó el corazón diciendo cómo fue que lo conoció y desmintiendo que no fue el dinero del millonario por lo que decidió estar a su lado:

“Cuando lo conocí, yo sé que mucha gente no lo va a creer, pero yo lo conocí como persona, como ser humano, y obviamente después ya me enteré de todo esto, pero eso es lo de menos, realmente creo que hoy en día lo más importante es estar junto a un hombre que te consienta, que te trate bien, que te trate como reina en todos los sentidos”, expresó.



Asimismo, la actriz se pronunció respecto a que, a sus 41 años, ya no toma las relaciones de pareja a la primera, pues ha aprendido a escoger al hombre indicado con el que pueda compartir su vida y amor sanamente:

“Yo decidí en algún momento de mi vida no estar con parejas tóxicas, y quiero estar con una persona con la que realmente pueda compartir de la manera más sana, divertirme y disfrutar de la vida, y eso es lo que estamos haciendo”.

Cargando galería

“Santa Aleida Núñez”, la patrona de los solteros

Debido a que se le ha visto sumamente contenta con esta nueva relación, sus seguidores ya la veneran e incluso ya le han escrito una oración con la que piden el amor de un millonario como el de ella, a lo que la actriz dijo que “todo me imaginé, menos ser una santa”, y aprovechó para enviar un mensaje a los solteros en busca de su amor ideal:

“Les digo que hay que rezar todos los días, pero no solamente para encontrar una persona buena en la vida, sino también para agradecerle a la vida que tenemos salud, amor, que podamos encontrar a una persona que realmente nos quiera cuidar, que nos haga felices, eso es lo más importante en la vida. ¿De qué serviría que tengas una persona que tenga muchos millones si no te va a tratar bien? Eso sería horrible, espantoso”, señaló la artista.



Aleida reveló que es la primera vez que tiene una relación a distancia y aprovechó para hablar respecto a cómo le hacen ella y su pareja para mantener mantener vivo el amor si él está en Texas y ella en México trabajando:

“No sé qué va a pasar. Yo estoy grabando la telenovela 'Corazón Guerrero' en México, entonces él, entre sus negocios y ocupaciones, y yo en lo mío, la realidad es que muchas veces él me ha venido a ver a mí a México. Ya tuvimos un viaje juntos. Creo que siempre que se quiera, se va a poder. El día que ya no queramos entonces ya no se va a poder”, externó.

Las lujosas vacaciones de Aleida Núñez en Asia acompañada de Bubba Saulsbury

A través de sus redes sociales, la mexicana compartió increíbles postales del viaje que realizó al continente asiatico, y aunque no hubo una sola donde apareciera el empresario texano, los seguidores de Aleida descubrieron que fue Bubba quien había publicado algunas fotografías al lado de la actriz.

Las imágenes causan un gran revuelo por la diferencia de edad que hay entre los dos; Bubba, de 51 años, fue catalogado como el ‘sugar daddy’ de Aleida, de 41. Sin embargo, la artista decidió aclarar los rumores sobre su vida amorosa el pasado 20 de enero a través de un programa mexicano:

“Lo conocí a finales de octubre. Nos presentó una amiga en común. No por internet como lo están declarando”, señaló en ese momento.



Lo cierto es que Aleida Núñez está disfrutando de esta nueva faceta en su vida y está dándose la oportunidad de volver a amar a la par que vive su pasión por la actuación ahora inmersa en las grabaciones del melodrama 'Corazón Guerrero', protagonizado por Alejandra Espinoza.