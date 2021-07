“No me voy a poder sentar”: Alan Tacher dio detalles de su recuperación tras practicarse la vasectomía

“La verdad que sí estaba nervioso. No sabes a lo que te vas a enfrentar. Dicen que es una operación muy rápida”, detalló el presentador, quien además señaló que el médico que le realizó la vasectomía permitió que su esposa Cristy estuviera con él, algo que “ me tranquilizó mucho porque ella me ayuda mucho en este tipo de situaciones”.