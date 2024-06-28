Las conductoras de Desiguales y los momentos en los que nos hicieron vibrar
Adamari López, Amara La Negra, Dra. Nancy, Karina Banda y Migbelis Castellanos nos han hecho reír con sus ocurrencias y llorar con sus confesiones en Desiguales. Te mostramos un repaso de sus mejores momentos.
En Desiguales hemos tenido intensos debates de temas actuales y controversiales, pero también grandes momentos con sus conductoras que han marcado para bien la historia del show.
Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, Dra. Nancy y Migbelis Castellanos han abierto sus corazones y mostrado a su público ese lado humano que las hace ser maravillosas y 'desiguales'.
Los mejores momentos de las conductoras de Desiguales
Adamari López se conmueve al recordar su victoria contra el cáncer
A los 33 años, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama y después de varias semanas de una intensa lucha, superó esa enfermedad. La conductora no pudo evitar conmoverse al ver un video de una niña pasando por una situación similar.
Dra. Nancy llora por su sorpresa del Día de las Madres
El especial del Día de las Madres tuvo las emociones a flor de piel e incluyó un gran regalo para la Dra. Nancy. Su hija Estefanía y su sobrino Miguel Dueñas le mandaron un emotivo mensaje para felicitarla por su gran trabajo como mamá, algo que hizo llorar de felicidad a la conductora.
Amara La Negra defiende que para estar “en el medio” se debe tener “el cuero duro”
Tras las desafortunadas palabras de un presentador mexicano hacia Lucerito Mijares, Amara La Negra le aconsejó que para triunfar en el mundo del espectáculo hay que tener el “cuero duro” para aguantar las críticas. Como era de esperarse, a la Dra. Nancy Álvarez no le gustó ni un poco esa postura.
Migbelis Castellanos y sus sentimientos encontrados por comenzar su vida en pareja
Los cambios siempre son difíciles de asimilar, algo que Migbelis Castellanos sabe muy bien. Su intención era comenzar una nueva etapa en su relación con su novio, pero eso no le impidió sentir que pasaba por un “duelo” al mudarse del hogar que tanto trabajo le había costado formar.
Karina Banda contra Jomari Goyso, uno de los debates más intensos del programa
Jomari Goyso es uno de los presentadores que no tienen pelos en la lengua para decir lo que piensan, y lo demostró en su visita a Desiguales. El español aseguraba que algunas mujeres tienen que “enseñar de más” para destacar en la industria, algo en lo que Karina Banda estaba totalmente en contra.
Desiguales regresará el próximo 8 de julio a las 3P/2C por Univision.