Las conductoras de Desiguales y los momentos en los que nos hicieron vibrar

Video Adamari López se puso en los zapatos de Christian Nodal y Ángela Aguilar por su romance

En Desiguales hemos tenido intensos debates de temas actuales y controversiales, pero también grandes momentos con sus conductoras que han marcado para bien la historia del show.

Adamari López, Karina Banda, Amara La Negra, Dra. Nancy y Migbelis Castellanos han abierto sus corazones y mostrado a su público ese lado humano que las hace ser maravillosas y 'desiguales'.

Los mejores momentos de las conductoras de Desiguales

Adamari López se conmueve al recordar su victoria contra el cáncer

A los 33 años, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama y después de varias semanas de una intensa lucha, superó esa enfermedad. La conductora no pudo evitar conmoverse al ver un video de una niña pasando por una situación similar.

Video Adamari López se emociona al recordar lo que sintió cuándo venció del cáncer

Dra. Nancy llora por su sorpresa del Día de las Madres

El especial del Día de las Madres tuvo las emociones a flor de piel e incluyó un gran regalo para la Dra. Nancy. Su hija Estefanía y su sobrino Miguel Dueñas le mandaron un emotivo mensaje para felicitarla por su gran trabajo como mamá, algo que hizo llorar de felicidad a la conductora.

Video La Dra. Nancy llora con su sorpresa por el Día de las Madres y Migbelis recibe un mensaje especial

Amara La Negra defiende que para estar “en el medio” se debe tener “el cuero duro”

Tras las desafortunadas palabras de un presentador mexicano hacia Lucerito Mijares, Amara La Negra le aconsejó que para triunfar en el mundo del espectáculo hay que tener el “cuero duro” para aguantar las críticas. Como era de esperarse, a la Dra. Nancy Álvarez no le gustó ni un poco esa postura.

Video Amara La Negra y La Dra. Nancy se enfrentan al hablar de las críticas a Lucerito

Migbelis Castellanos y sus sentimientos encontrados por comenzar su vida en pareja

Los cambios siempre son difíciles de asimilar, algo que Migbelis Castellanos sabe muy bien. Su intención era comenzar una nueva etapa en su relación con su novio, pero eso no le impidió sentir que pasaba por un “duelo” al mudarse del hogar que tanto trabajo le había costado formar.

Video Migbelis Castellanos y el “duelo” que siente por comenzar una vida en pareja

Karina Banda contra Jomari Goyso, uno de los debates más intensos del programa

Jomari Goyso es uno de los presentadores que no tienen pelos en la lengua para decir lo que piensan, y lo demostró en su visita a Desiguales. El español aseguraba que algunas mujeres tienen que “enseñar de más” para destacar en la industria, algo en lo que Karina Banda estaba totalmente en contra.

Video Jomari Goyso afirma que “enseñar” piel es por presión social y Karina Banda se lo discute