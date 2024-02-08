TV SHOWS
desiguales
Migbelis Castellanos

Desiguales, el innovador 'talk show' que llega a Univision con unas panelistas de lujo

Desiguales es el nuevo programa de las tardes de Univision que reúne a cinco mujeres con perfiles e historias de vida únicas, ellas ofrecerán sus diferentes puntos de vista sobre los temas más sobresalientes de actualidad, en una conversación inteligente, divertida y plural.

Univision
Video Adamari López y la Dra. Nancy se unen a las conductoras de Desiguales

Desiguales llega como el nuevo plato fuerte del bloque de programación en las tardes de Univision. Los temas más candentes del momento encontrarán su lugar de discusión en este nuevo talk show que se transmitirá de lunes a viernes a las 2p/1c a partir de este lunes 19 de febrero.

Este innovador show, que contará con la conducción de reunirá a cinco reconocidas mujeres, con perfiles e historias de vida contrastantes para ofrecer una perspectiva única sobre los diversos temas de la actualidad que están en la conversación de todos.

¿Quienes son las coductoras de Desiguales?

Adamari López es una exitosa empresaria y personalidad de televisión, que aporta su ingenio agudo y experiencia de vida a la mesa; Amara La Negra es cantante, bailarina y actriz multitalentosa, que inyecta su energía contagiosa y su perspectiva única a la mezcla; Karina Banda es una periodista galardonada y presentadora de televisión, que aporta su voz perspicaz y experiencia periodística a las discusiones; la Dra. Nancy Álvarez es una reconocida psicóloga y experta en salud mental, que ofrece valiosas ideas y orientación sobre temas sensibles; y Migbelis Castellanos, querida presentadora, modelo y actriz, que agrega su calidez y carisma al dinámico grupo.

Juntas, estas diversas voces atraerán a los espectadores a conversaciones profundas sobre actualidad, relaciones, cultura, crecimiento personal y más. Sus puntos de vista y experiencias contrastantes generarán debates animados y ofrecerán una lente multifacética del mundo en el que vivimos.

Cada una de las “Desiguales” compartirá sus reflexiones sobre los temas más destacados del momento, noticias de actualidad que generan el debate en la familia y la sociedad.

En este nuevo formato, las panelistas además ofrecerán sus propias acciones y puntos de vista al ponerse en el lugar de personas que han ganado relevancia en la opinión pública. Esta dinámica integrará elementos de la escena mediática mundial, dando una experiencia televisiva única y enriquecedora.

