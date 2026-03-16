Desafío The Box Desafío The Box estrena nueva temporada: cuándo y a qué hora verla por UNIMÁS El reality show de competencia física más intenso regresa a la pantalla de UNIMÁS. Te contamos todos los detalles sobre el horario, las reglas y lo que puedes esperar en la nueva temporada de Desafío The Box, donde solo los más fuertes sobrevivirán.



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Video Desafío The Box: estreno 23 de marzo por UNIMÁS

La ‘Ciudad de las Cajas’ abre de nuevo sus puertas para recibir a una nueva generación de participantes. Desafío The Box llega a UNIMÁS con una temporada cargada de adrenalina, donde deportistas de alto rendimiento y apasionados del fitness pondrán a prueba su resistencia física, su fuerza mental y su capacidad de convivencia para evitar caer en la temida ‘Playa Baja’.

Desafío The Box: fecha de estreno y horario de la nueva temporada en UNIMÁS

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El gran estreno de la nueva temporada de Desafío The Box está programado para el próximo 23 de marzo. Podrás disfrutar de toda la acción de lunes a viernes a las 10P/9C, el horario estelar donde se definirán los destinos de los equipos en las cajas de competencia.

¿Quiénes son las conductoras de la nueva temporada de Desafío The Box?

El programa cuenta con un equipo de conducción de lujo. La reconocida presentadora Andrea Serna regresa para imponer orden y disciplina en cada una de las pruebas de sentencia.

Junto a ella, Gabriela Tafur será la encargada de acompañar a los participantes en sus momentos de victoria y derrota, gestionando los premios y los desafíos de convivencia en las casas.

Conoce las reglas y el formato de la nueva temporada de Desafío The Box

En esta edición, los participantes están divididos en cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega. El objetivo de cada grupo es ganar las pruebas para asegurar comida y servicios básicos.

Los Boxes: las competencias se realizan en escenarios diseñados para diferentes habilidades: Amarillo (tierra), Azul (agua), Rojo (contacto), Arcoíris (aire) y Negro (eliminación).

las competencias se realizan en escenarios diseñados para diferentes habilidades: Amarillo (tierra), Azul (agua), Rojo (contacto), Arcoíris (aire) y Negro (eliminación). El desafío del arriendo: una de las novedades más exigentes es que los equipos deberán pagar una renta por habitar sus casas. Aquellos que no logren cubrir el costo serán enviados a Playa Baja , un lugar sin camas ni comodidades donde la supervivencia se vuelve extrema.

una de las novedades más exigentes es que los equipos deberán pagar una renta por habitar sus casas. Aquellos que no logren cubrir el costo serán enviados a , un lugar sin camas ni comodidades donde la supervivencia se vuelve extrema. El premio final: al terminar la temporada, un hombre y una mujer se coronarán como los ganadores absolutos, llevándose un millonario premio en efectivo tras superar el último desafío en la Gran Final.

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Lista de participantes: ¿Quiénes compiten en esta temporada de Desafío The Box?

Para que no te pierdas el inicio de la competencia, aquí te presentamos a los hombres y mujeres que entran a la ‘Ciudad de las Cajas’ (en orden alfabético):

Mujeres: Aleja, Cifuentes, Daniela, Flaca, Guajira, Gema, Juli, Kate, Mai, Margoth, Maryam, Paz, Saskya, Sara, Caro, Valeria.

Aleja, Cifuentes, Daniela, Flaca, Guajira, Gema, Juli, Kate, Mai, Margoth, Maryam, Paz, Saskya, Sara, Caro, Valeria. Hombres: Alfredo, Black, Bogdan, Byron, Escudero, Felino, Iván, JP, Kaboom, Mackarthur, Mateus, Primo, Rapelo, Ricky, Sensei, Yan.

¿Dónde ver los nuevos capítulos de Desafío The Box?

Podrás seguir cada episodio a través de la señal de UNIMÁS. Acompaña a tus competidores favoritos en las pruebas de "Sentencia y Hambre", "Sentencia y Servicios", y los dramáticos "Desafíos a Muerte", donde cada semana un hombre y una mujer deberán abandonar la competencia.