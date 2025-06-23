TV SHOWS
Cristina Saralegui

Cristina Saralegui regresa a Univision con una entrevista exclusiva a Karol G, ¡se ausentó 15 años!

Cristina Saralegui vuelve a la TV, en específico a Univision, y lo hace a lo grande: con una fabulosa entrevista a Karol G. Te decimos dónde, cuándo y a qué hora verla, de qué hablarán y más detalles del programa especial de El Show de Cristina.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Karol G con Cristina: Avance

Cristina Saralegui y Karol G, dos íconos de la cultura latinoamericana, vivirán un momento único este 23 de junio a través de la señal de Univision.

El Show de Cristina presenta a Karol G: el regreso de la conductora y la esperada entrevista

Tras más de una década fuera del aire, El Show de Cristina vuelve a las pantallas con un programa especial en el que la conductora cubana hablará largo y tendido con la cantante colombiana.

Cristina Saralegui entrevista a Karol G en ‘El Show de Cristina presenta a Karol G’.
Más sobre Cristina Saralegui

Karol G con Cristina: Avance
0:15

Karol G con Cristina: Avance

Shows


Esta será la primera entrevista en la que Karol G converse sobre ‘Tropicoqueta’, su más reciente álbum, por lo que podremos esperar revelaciones sobre la producción, así como detalles de quién toma las decisiones claves en su carrera.

Y no solo eso, también se espera que la cantante de ‘Amiga mía’ aborde temas más personales, como qué hizo cuando la vida la llevó al límite y cómo imagina su vida a futuro.

Fue la propia Karol G quien eligió a Cristina como la primera periodista para hablar de su más reciente producción. Comentó que creció viendo El Show de Cristina por lo que, de niña, soñaba con algún día ser entrevistada en este espacio. Dicho sueño finalmente se materializó.

Cristina Saralegui entrevista a Karol G en ‘El Show de Cristina presenta a Karol G’.
¿Dónde y a qué hora ver la entrevista de Cristina Saralegui a Karol G?

El Show de Cristina presenta a Karol G se transmitirá este 23 de junio, en el horario 7P/6 Centro. ¡Sin duda, será una emisión especial que nadie se podrá perderse!

Cristina Saralegui entrevista a Karol G en ‘El Show de Cristina presenta a Karol G’.
