Cristina Saralegui regresa a Univision con una entrevista exclusiva a Karol G, ¡se ausentó 15 años!
Cristina Saralegui vuelve a la TV, en específico a Univision, y lo hace a lo grande: con una fabulosa entrevista a Karol G. Te decimos dónde, cuándo y a qué hora verla, de qué hablarán y más detalles del programa especial de El Show de Cristina.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Cristina Saralegui y Karol G, dos íconos de la cultura latinoamericana, vivirán un momento único este 23 de junio a través de la señal de Univision.
El Show de Cristina presenta a Karol G: el regreso de la conductora y la esperada entrevista
Tras más de una década fuera del aire, El Show de Cristina vuelve a las pantallas con un programa especial en el que la conductora cubana hablará largo y tendido con la cantante colombiana.
Esta será la primera entrevista en la que Karol G converse sobre ‘Tropicoqueta’, su más reciente álbum, por lo que podremos esperar revelaciones sobre la producción, así como detalles de quién toma las decisiones claves en su carrera.
Y no solo eso, también se espera que la cantante de ‘Amiga mía’ aborde temas más personales, como qué hizo cuando la vida la llevó al límite y cómo imagina su vida a futuro.
Fue la propia Karol G quien eligió a Cristina como la primera periodista para hablar de su más reciente producción. Comentó que creció viendo El Show de Cristina por lo que, de niña, soñaba con algún día ser entrevistada en este espacio. Dicho sueño finalmente se materializó.
¿Dónde y a qué hora ver la entrevista de Cristina Saralegui a Karol G?
El Show de Cristina presenta a Karol G se transmitirá este 23 de junio, en el horario 7P/6 Centro. ¡Sin duda, será una emisión especial que nadie se podrá perderse!