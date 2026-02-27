apostarias por mi? René Strickler revela la verdad sobre accidente que sufrió y por qué tiene un injerto en el brazo Rubí Cardozo y René Strickler revelaron en ¿Apostarías por mí? detalles sobre el injerto que el actor sufrió tras un accidente en su infancia. Esto le pasó

René Strickler mantuvo intrigados tanto a las parejas de ¿Apostarías por mí? como al público al aparecer con una fuerte cicatriz en el brazo, producto de un injerto.

Tras varias semanas, el actor de telenovelas y su esposa Rubí Cardozo rompieron el silencio, hablando del accidente que sufrió el argentino cuando era niño.

¿Por qué René Strickler tiene una cicatriz e injerto en el brazo? Esto le pasó

René Strickler y Rubí Cardozo se encontraban con Lupillo Rivera, Taina, Mario y Brenda Bezares, cuando destaparon qué provocó la cicatriz y el injerto en el brazo izquierdo del actor.

La encargada de narrar el accidente del actor de telenovelas fue Rubí, quien destacó qué fue lo que le pasó.

“ A los cinco años, le rasparon tanto que le llegaron al hueso y le habían dicho a la mamá: o le cortamos el brazo o le levantamos piel de la barriga y se lo cosemos”, indicó.

Las parejas quedaron en shock ante el relato de la esposa de René Strickler, quien destapó todo lo que sufrió el actor siendo un niño.

“ Cuando se lo cosen hacen que la piel vuelva a regenerarse, pero ya no lo pueden volver a quitar, entonces tienen que cortar en la barriga, te quedas con el pedazo de barriga aquí y esto es lo que unen y él tiene un pedazo de barriga aquí y aquí tiene una cicatriz de toda su vida, desde chiquitito”, precisó.



Lupillo Rivera reaccionó a la revelación y bromeó, señalando: “Y esa parte, ¿no te engorda como la panza?”.

René Strickler no sólo confirmó las palabras de su esposa Rubí, sino que también le respondió al cantante.

“Sí, a veces sí, mi amor claro que sí, no te acuerdas, las células tienen memoria”, sentenció el actor.

