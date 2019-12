Nihan y Kemal dirán adiós por un tiempo: esta noche gran final de temporada de Amor Eterno

El primer encuentro

El amor venció a la muerte

Al finalizar una plática donde se confesaron sus secretos, no pudieron resistirse a su amor y se besaron con mucha ternura.

La ruptura

Kemal estaba entusiasmado con unir su vida a la de Nihan y le pidió que se casara con él. Sin embargo, los problemas en su familia pudieron más y ella tuvo que rechazarlo para casarse con Emir, quien le tendió una trampa a Ozan para que asesinara a una mujer. Con el crimen, Emir podría obligar a Nihan a casarse, pues ella no abandonaría a su hermano.

El regreso

El esperado beso



Después de rescatar a Nihan del secuestro al que fue sometida por los enemigos de Emir, Kemal la miró con amor y no pudo contener sus deseos de besarla. Luego de años de no probar sus labios, ambos se llenaron de más amor. Confiados en que triunfarían no renunciaron a su ilusión.