Patricia Reyes Spíndola sí se rapó para ser Jovita: sacrificó su belleza para el personaje

Amanecer cuenta con un elenco estelar, compuesto tanto por talentos emergentes como por grandes leyendas de la actuación. Una de estas últimas es Patricia Reyes Spíndola, quien dio cátedra de lo que comprometerse a fondo con un personaje.

Patricia Reyes Spíndola interpreta a Jovita en Amanecer

El capítulo 8 de la novela nos presentó un nuevo personaje: Jovita, una mujer mayor que salió del hospital psiquiátrico y llegó a la hacienda Montoro. Leonel Carranza (Fernando Colunga) intenta correrla, pero Prudencia (María Rojo) intercede por ella y logra que le den refugio.

Lo poco que se ha revelado del personaje de Patricia Reyes Spíndola es que, junto a Prudencia y Doroteo (Salvador Sánchez) fue empleada de los Carranza años atrás. Sin embargo, según Leonel, cometió un grave error: se convirtió en la amante de su padre, lo que sumió a su madre en una terrible depresión que la llevó a la muete. Por todo eso, él le guarda rencor.

De momento, no se ha revelado por qué Jovita estaba en un hospital psiquiátrico, pero sí podemos ver que se encuentra en muy mal estado físico y emocional: actúa temerosa de todos y solamente desea ver a su hija.

En entrevista con Cuéntamelo Ya!, la actriz de 72 años comentó que “hubiera escogido (interpretar) a Jovita” incluso antes de obtener el papel, puesto que “cuando sale, sale”.

Añadió que Amanecer “tiene todos los ingredientes que requiere un melodrama”, como lo es un gran productor (Juan Osorio) y un elenco estelar.

Patricia Reyes Spíndola se rapó el cabello para la novela Amanecer

Un dato que quizás no muchos conocen es que la primera actriz adoptó el look de Jovita en la vida real. Es decir, lo que vemos en pantalla no es una peluca ni un truco de la magia de la televisión, sino que realmente se cortó el cabello para interpretar a Jovita.

En entrevista con Cuéntamelo Ya! comentó que uno de los más grandes retos de su personaje fue “buscarle la imagen”, ya que anteriormente había hecho “una loca con el cabello largo” y quería marcar distancia.

Afortunadamente, contó con el apoyo del productor y directores de la novela para encontrar el look que refleja a la perfección todo su sufrimiento. Algunos de los huecos en su melena indican que se ha jalado el pelo por un tic nervioso.

Por su parte, Patricia Reyes Spíndola no dudó en cortarse el pelo para darle vida a Jovita: “Creo que este tipo de personajes, o los haces así o no son creíbles. Esto con una peluca con hoyos, pues no es creíble”, añadió en entrevista con Las Estrellas.