amanecer
Amanecer

¿Por qué Tonatiuh quiere tanto a sus grillos? Está relacionado con su condición

En varias ocasiones hemos visto que Tonatiuh se aferra a un frasco con grillos y frecuentemente habla de ellos. Explicamos cuál es la relación del personaje de Emilio Osorio con dichos insectos.

Video Atocha y Amapola se unen para hacer la vida de Leonel y Alba un infierno

Tonatiuh (interpretado por Emilio Osorio) es un joven que vive dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Si bien en la trama no ha sido formalmente diagnosticado y todos a su alrededor se extrañan por su comportamiento, esto explica muchas de sus conductas.

En la novela vemos que al joven le molestan mucho los ruidos, no tolera ningún tipo de contacto físico ni mira a las personas al hablar, lo cual hace que su propia familia asegure que actúa de manera extraña. Otra de las conductas que lo hacen destacar es su cercanía con los grillos.

Tonatiuh (Emilio Osorio) está muy apegado a sus grillos en la novela Amanecer

En varias ocasiones hemos visto que cuando el nieto de Doroteo (interpretado por Salvador Sánchez) se siente muy abrumado por alguna circunstancia, busca un frasco de vidrio, dentro del cual guarda algunos grillos. Apenas los acerca a su pecho o los escucha cantar, se muestra aliviado.

Emilio Osorio como Tonatiuh en la novela Amanecer.
Emilio Osorio como Tonatiuh en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision

En otras ocasiones, no tiene a estos insectos en mano, pero sí menciona lo importantes que son para él, pues lo hacen muy feliz.

¿Por qué Tonatiuh quiere tanto a sus grillos en Amanecer?

Lo cierto es que, posiblemente, no es solo gusto o cariño lo que une al personaje de Emilio Osorio con los animales.

Hay que recordar que ‘Tona’ presentó señales de TEA desde una temprana edad, lo que se tradujo en rechazo y aislamiento social desde su infancia. Probablemente, los grillos fueron el primer refugio en el que logró sentirse cómodo o bienvenido.

Emilio Osorio como Tonatiuh en Amanecer.
Emilio Osorio como Tonatiuh en Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.


Vale la pena notar que las personas con Trastorno del Espectro Autista suelen presentar hipersensibilidad a estímulos como la luz, el ruido o las texturas. Encima, suelen tener dificultades para regular sus emociones.

Uno de los mecanismos con los que logran generar una sensación de control, relajación o placer se llama estereotipia y consiste en movimientos repetitivos, generalmente coordinados y rítmicos, que se realizan siempre de la misma manera. Según la Federación Autismo Madrid, las estereotipias pueden ser de movimientos o de sonidos o vocalizaciones.

En el caso de Tonatiuh, los grillos generarían ese sentimiento de relajación en los momentos de mayor tensión, si bien, no necesariamente se considerarían una estereotipia.

Emilio Osorio como Tonatiuh en la novela Amanecer.
Emilio Osorio como Tonatiuh en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision


Dejando de lado el TEA, los grillos podrían tener un significado especial en la historia de ‘Tona’, pues, en muchas culturas estos insectos se consideran de buena suerte y él mismo revela que es brujo de magia blanca.

