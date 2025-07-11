La víbora de Amapola en Amanecer es real: así se preparó Catherine Siachoque para actuar con ella

Video Leonel arriesga la vida para salvar a sus hijos de un incendio

Catherine Siachoque es uno de los nombres que conforman el elenco estelar de Amanecer. La actriz de 53 años es la encargada de interpretar a Amapola, la veterinaria de Villa Escarlata que también tiene poderes sobrenaturales y usa magia negra. Una de las características de este personaje es que siempre lleva consigo a Nauya, una serpiente que podría intimidar a cualquier otra persona.

La serpiente de Amapola en Amanecer es real

Un dato curioso de la novela es que Nauya es un animal real. La producción no optó por hacer una falsa o crearla digitalmente, sino por traer a una víbora viva al set.

En ese sentido, Catherine Siachoque tuvo que aprender a trabajar con este reptil.

Catherine Siachoque interpreta a Amapola en Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.

Así

se preparó C

atherine Siachoque para trabajar con una serpiente en Amanecer

Lo cierto es que producción tuvo todos los cuidados necesarios para asegurar un ambiente seguro y óptimo tanto para la actriz como para el reptil.

En entrevista con Televisa Digital, Catherine Siachoque comentó que el primer paso fue hacer una audición entre diferentes serpientes para dar con la más adecuada para la pantalla: “Hubo un casting de muchas de ellas. (...) Miraban si les gustaba el color, el temperamento, cómo se veía en cámara”.

El primer encuentro entre la intérprete colombiana y la serpiente elegida no fue del todo agradable: “Acababa de mudar de piel ese día, entonces su olor era muy fuerte”, recordó en entrevista con Televisa Digital.

Catherine Siachoque demostró en todo momento su profesionalismo, pues, soportó el olor de Nauya y nunca se negó ni quejó de trabajar con ella: “Me tocó no tenerles miedo (a las serpientes)”.

Una vez que la producción de Amanecer encontró a su Nauya, hicieron un trabajo de acercamientos con la actriz: “Antes de iniciar las grabaciones tuve varios encuentros con ella, me enseñaron a conocerla, a manejarla…”, explicó Catherine Siachoque.

La intérprete de Amapola expuso que, posiblemente, la temperatura o el olor de su cuerpo le ayudaron a crear un vínculo positivo con el reptil. Tan bueno, que al día de hoy, “se llevan muy bien”: “A veces está inquieta, (pero) conmigo se pone tranquila”, afirmó la intérprete.

Si bien, lo anterior no la libró de los retos a la hora de grabar con un animal. Siachoque recordó que “el día más complicado” con la mascota de su personaje fue cuando cambió de piel de manera inesperada: “No se suponía que hubiera cambiado tan rápido de piel, tenía pedazos que se le caían, no se le podían jalar porque le duele muchísimo, entonces me tocaba tenerla con cuidado, que no le fuera de pronto a jalar”, relató. Afortunadamente, este proceso no duró mucho tiempo y, al cabo de algunas horas, ya solo quedaba el olor desagradable de la muda de piel.

La actriz de Amapola señaló que, después de trabajar con Nauya, no se inmuta al ver serpientes: “El desconocimiento de las cosas hace que uno les tenga miedo. Como uno no conoce las víboras, pues uno les tiene miedo. Si uno no invade su espacio, ellas son muy tranquilas. Hoy en día, veo una y ya, es otra cosa”.

Nauya, la serpiente de Amapola en Amanecer, podría tener un significado oculto

Los primeros capítulos de la novela solo muestran que este reptil es el fiel acompañante de Amapola, pero, de momento, no se ha explorado a fondo su rol en la historia.