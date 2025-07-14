La escena más desgarradora de Amanecer la protagonizaron los actores infantiles: ¿quiénes son?

Video Leonel arriesga la vida para salvar a sus hijos de un incendio

Amanecer se estrenó apenas hace unos días (el pasado 7 de julio) y ya está le está regalando tremendas escenas a la audiencia.

El capítulo 4, por ejemplo, mostró una trágica y desgarradora escena con Paulina (interpretada por Mía Fabri) y Gustavo (interpretado por Dante Aguiar), los hijos de Leonel (Fernando Colunga) que no hizo más que demostrar el gran talento de los actores infantiles.

El capítulo 4 de Amanecer nos dejó una desgarradora escena

En el cuarto capítulo de la novela, vemos que Atocha (interpretada por Ana Belena) convence a Paulina y Gustavo de ir al almacén de la hacienda Montoro para hacerle un regalo a su papá.

Sin embargo, todo era parte de un malvado plan. Una vez que los pequeños se encontraban en el lugar, Íñigo (interpretado por Ernesto Laguardia) provocó un incendio.

Los pequeños quedaron encerrados en la oficina de Leonel. ‘Gus’ le prometió a ‘Pau’ que saldrían rápido del lugar, pero las llamas crecieron tanto y tan rápido que no pudieron hacer más que pedir ayuda a gritos. En medio del fuego y humo, los hermanos no tienen más remedio que llorar y esperar por su rescate.

Mia Fabri y Danta Aguiar en la novela Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.



Esta es, sin duda, una de las escenas más impactantes y desgarradoras de Amanecer hasta el momento. Además, dejó en claro el gran talento de los actores infantiles, pues, en múltiples tomas aparecen Paulina y Gustavo solos a cuadro.

Mía Fabri interpreta a Paulina en Amanecer

Mía Fabri es la pequeña encargada de darle vida a Paulina, la hija de Leonel (Fernando Colunga) en Amanecer.

En entrevista con medios mexicanos, la actriz infantil se dijo “muy feliz” de trabajar junto a los grandes actores que conforman esta telenovela: “Me dan consejos, cada día que grabo con ellos aprendo cosas nuevas”.

Mia Fabri y Danta Aguiar en la novela Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.



Lo cierto es que esta no es la primera vez que la vemos en los melodramas. A sus 8 años, Mía Fabri ya ha participado en novelas como El Amor No Tiene Receta, El Amor Invencible o Vencer el Desamor.

A la par, es influencer en redes sociales, donde se mantiene muy activa.

Dante Aguiar interpreta a Gustavo en Amanecer

Dante Aguiar es el encargado de darle vida a Gustavo, el hijo de Leonel en Amanecer.

“Me siento muy feliz de tener un elenco tan grande”, comentó el actor infantil a Cuéntamelo Ya! sobre su participación en esta novela.

Dante Aguiar interpreta a Gustavo en Amanecer. Imagen TelevisaUnivision.