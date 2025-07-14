TV SHOWS
TV SHOWS
amanecer
Amanecer

La escena más desgarradora de Amanecer la protagonizaron los actores infantiles: ¿quiénes son?

El capítulo 4 de Amanecer nos dejó una impactante escena a cargo de Mía Fabri y Dante Aguiar, quienes interpretan a los hijos de Leonel en la novela: te contamos más sobre los actores infantiles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ericka Chavez's profile picture
Por:Ericka Chavez
Video Leonel arriesga la vida para salvar a sus hijos de un incendio

Amanecer se estrenó apenas hace unos días (el pasado 7 de julio) y ya está le está regalando tremendas escenas a la audiencia.

El capítulo 4, por ejemplo, mostró una trágica y desgarradora escena con Paulina (interpretada por Mía Fabri) y Gustavo (interpretado por Dante Aguiar), los hijos de Leonel (Fernando Colunga) que no hizo más que demostrar el gran talento de los actores infantiles.

PUBLICIDAD

El capítulo 4 de Amanecer nos dejó una desgarradora escena

En el cuarto capítulo de la novela, vemos que Atocha (interpretada por Ana Belena) convence a Paulina y Gustavo de ir al almacén de la hacienda Montoro para hacerle un regalo a su papá.

Sin embargo, todo era parte de un malvado plan. Una vez que los pequeños se encontraban en el lugar, Íñigo (interpretado por Ernesto Laguardia) provocó un incendio.

Más sobre Amanecer

Amanecer: Capítulo completo 72
41:40
NUEVO

Amanecer: Capítulo completo 72

Amanecer
¡Sebastián amenaza la vida de Leticia! | Amanecer | Capítulo 72
9:11

¡Sebastián amenaza la vida de Leticia! | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Tona y Malú se besan por primera vez | Amanecer | Capítulo 72
9:32

Tona y Malú se besan por primera vez | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Leticia le da clases de baile a Tona | Amanecer | Capítulo 72
8:25

Leticia le da clases de baile a Tona | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Jovita y Prudencia se casan con los amores de sus vidas | Amanecer | Capítulo 72
9:28

Jovita y Prudencia se casan con los amores de sus vidas | Amanecer | Capítulo 72

Amanecer
Amanecer: Capítulo completo 71
43:27
GRATIS

Amanecer: Capítulo completo 71

Amanecer
Alba y Leonel conocen al fruto de su amor | Amanecer | Capítulo 71
9:35

Alba y Leonel conocen al fruto de su amor | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer
El embarazo de Alba pone su vida en riesgo | Amanecer | Capítulo 71
9:26

El embarazo de Alba pone su vida en riesgo | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer
Leticia descubre el malvado plan de Sebastián | Amanecer | Capítulo 71
9:09

Leticia descubre el malvado plan de Sebastián | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer
¡Sebastián atenta en contra de su propia madre! | Amanecer | Capítulo 71
9:51

¡Sebastián atenta en contra de su propia madre! | Amanecer | Capítulo 71

Amanecer

Los pequeños quedaron encerrados en la oficina de Leonel. ‘Gus’ le prometió a ‘Pau’ que saldrían rápido del lugar, pero las llamas crecieron tanto y tan rápido que no pudieron hacer más que pedir ayuda a gritos. En medio del fuego y humo, los hermanos no tienen más remedio que llorar y esperar por su rescate.

Mia Fabri y Danta Aguiar en la novela Amanecer.
Mia Fabri y Danta Aguiar en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.


Esta es, sin duda, una de las escenas más impactantes y desgarradoras de Amanecer hasta el momento. Además, dejó en claro el gran talento de los actores infantiles, pues, en múltiples tomas aparecen Paulina y Gustavo solos a cuadro.

Mía Fabri interpreta a Paulina en Amanecer

Mía Fabri es la pequeña encargada de darle vida a Paulina, la hija de Leonel (Fernando Colunga) en Amanecer.
En entrevista con medios mexicanos, la actriz infantil se dijo “muy feliz” de trabajar junto a los grandes actores que conforman esta telenovela: “Me dan consejos, cada día que grabo con ellos aprendo cosas nuevas”.

Mia Fabri y Danta Aguiar en la novela Amanecer.
Mia Fabri y Danta Aguiar en la novela Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.


Lo cierto es que esta no es la primera vez que la vemos en los melodramas. A sus 8 años, Mía Fabri ya ha participado en novelas como El Amor No Tiene Receta, El Amor Invencible o Vencer el Desamor.

PUBLICIDAD

A la par, es influencer en redes sociales, donde se mantiene muy activa.

Dante Aguiar interpreta a Gustavo en Amanecer

Dante Aguiar es el encargado de darle vida a Gustavo, el hijo de Leonel en Amanecer.

“Me siento muy feliz de tener un elenco tan grande”, comentó el actor infantil a Cuéntamelo Ya! sobre su participación en esta novela.

Dante Aguiar interpreta a Gustavo en Amanecer.
Dante Aguiar interpreta a Gustavo en Amanecer.
Imagen TelevisaUnivision.


Amanecer es apenas la segunda novela en su trayectoria, si bien, el pequeño también ha trabajado como modelo y ha participado en teatro.

Relacionados:
AmanecerTelenovelasActores infantiles

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD