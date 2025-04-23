Alejandro Fernández honrará a su padre en el especial De Rey A Rey: será un tributo inolvidable
Alejandro Fernández nos regalará un homenaje memorable a Vicente Fernández, el cual nos llevará a recordar la icónica carrera de su padre como nunca antes. No te lo puedes perder este 26 de abril a las 9P/8C por Univision.
¿Cuándo se transmite el especial de Alejandro Fernández De Rey a Rey?
El próximo 26 de abril, a las 9P/8C, se transmitirá en México y Estados Unidos el especial Alejandro Fernández: De Rey A Rey. Podrás disfrutar de este evento tan especial tanto en Univision como en el canal de Las Estrellas.
El show tiene una duración de 85 minutos y ofrece números musicales, así como una entrevista exclusiva, por lo que promete ser una experiencia emotiva y memorable, ya que Alejandro Fernández rendirá un homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández, desde la icónica Plaza de Toros México.
¿Qué canciones interpretará Alejandro Fernández en el especial De Rey a Rey?
El especial Alejandro Fernández: De Rey A Rey estará compuesto por seis temas musicales que marcaron la inolvidable carrera de Don Vicente Fernández y que serán interpretados por Alejandro Fernández. Las canciones son: 'Volver, volver', 'Estos celos', 'Un millón de primaveras', 'Ven entre nosotros', 'De qué manera te olvido' y 'El rey'.
Cada una de las canciones seleccionadas tiene un significado especial, y seguramente llenarán de nostalgia y emoción al público, pues evocarán recuerdos en los corazones de todos los fans.
Alejandro Fernández abrirá su corazón como nunca
Además de las interpretaciones musicales, el especial Alejandro Fernández: De Rey A Rey tendrá una entrevista exclusiva realizada por Andrea Legarreta. ‘El Potrillo’ compartirán anécdotas y recuerdos desde el Rancho de Los Tres Potrillos, un lugar lleno de historia y significado para la familia. Esta entrevista ofrecerá una mirada íntima a la vida y legado de Don Vicente Fernández, así como a la relación entre padre e hijo.
La elección de la Plaza de Toros México como escenario para este homenaje no es casualidad. Este lugar emblemático ha sido testigo de innumerables presentaciones de Vicente Fernández a lo largo de su carrera, y ahora será el escenario donde su hijo Alejandro le rendirá tributo.
El icónico escenario combinado con la poderosa voz de Alejandro, creará un ambiente mágico y nostálgico que seguramente tocará fibras sensibles en el corazón de todos los espectadores.
Alejandro Fernández decidió seguir los pasos de su padre en la música y ha construido una exitosa carrera en el mundo de la música. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los artistas más queridos y respetados de la música mexicana y ranchera.
El especial Alejandro Fernández: De Rey A Rey no solo es una forma de honrar la memoria de su padre, sino también de celebrar la herencia musical que Vicente Fernández dejó para las futuras generaciones.
Alejandro Fernández: De Rey A Rey es una cita imperdible para todos los amantes de la música ranchera y los seguidores de la familia Fernández. Será una noche llena de música, recuerdos y emociones, donde Alejandro Fernández rendirá un merecido homenaje a su padre, Don Vicente, y compartirá con el público la grandeza de su legado.