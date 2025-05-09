A.Mar: ¿Cuándo y a qué hora se estrena la nueva telenovela por Univision?

¿De qué trata la nueva telenovela A.Mar?

Fabrián Bravo y Estrella son los protagonistas de esta historia. Él quedó viudo luego de que su esposa falleciera en un accidente de auto. Aunque su hija Yazmín sobrevivió, su suegra Gertrudis le quitó su custodia, pues lo culpa de la tragedia.

En cuanto a Estrella, ella regresa a su pueblo natal luego de la muerte de su padre, Ulises. También tiene una hija, Azul, a quien cría sola porque el padre es un 'junior' que no quiso hacerse cargo.

Y como toda buena historia necesita villanos, aquí los antagonistas son Sergio y Ericka, la exnovia de Fabián, quienes harán todo lo posible por separlo de Estrella.

El mar será testigo de los encuentros y desencuentros en A.Mar Imagen TelevisaUnivision

¿Dónde ver la novela A.Mar?