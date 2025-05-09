A.Mar: ¿Cuándo y a qué hora se estrena la nueva telenovela por Univision?
Llega a Univision A.Mar, la telenovela que trae de regreso a la televisión hispana al querido David Zepeda y Eva Cedeño, acompañados de un elenco de primer nivel: Ana Martin, Víctor González y otros grandes talentos.
¿De qué trata la nueva telenovela A.Mar?
Fabrián Bravo y Estrella son los protagonistas de esta historia. Él quedó viudo luego de que su esposa falleciera en un accidente de auto. Aunque su hija Yazmín sobrevivió, su suegra Gertrudis le quitó su custodia, pues lo culpa de la tragedia.
En cuanto a Estrella, ella regresa a su pueblo natal luego de la muerte de su padre, Ulises. También tiene una hija, Azul, a quien cría sola porque el padre es un 'junior' que no quiso hacerse cargo.
Y como toda buena historia necesita villanos, aquí los antagonistas son Sergio y Ericka, la exnovia de Fabián, quienes harán todo lo posible por separlo de Estrella.
¿Dónde ver la novela A.Mar?
Tienes una cita este lunes 19 de mayo a las 8p/7c por Univision, para disfrutar el gran estreno de A.Mar. Déjate envolver por una historia de amor, pasión y esperanza.