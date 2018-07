‘El Chapo’ se convertirá en padre al doble, mira lo que pasó en el capítulo 4 de la serie

Mientras tanto, don Sol sigue saliéndose con la suya, gracias a Berta pudo convencer a un ex policía federal para que no declarara en su contra y la comisión investigadora del senado no logró encontrar sus conexiones con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Tras el veredicto, Conrado no pudo evitar sonreír pues sabe que ese fue su pase directo para convertirse en el próximo secretario de gobernación.