Jomari Goyso: “Cuando alguien me dijo te amo, eso fue lo más doloroso”

Jomari Goyso no siempre fue el hombre valiente y seguro que vemos en Despierta América. Muy joven experimentó el dolor de ser víctima de acoso y, cuando apenas tenía 13 años, fue abusado. P ara conocer cómo sanó sus heridas emocionales, la coach de vida Regina Carrot lo invitó a su podcast Indomables, que ya está disponible en la aplicación de Uforia App, en el canal de YouTube de Uforia Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde sea que oigas tus podcasts.

Regina Carrot, reconocida por Forbes y Google en 2023 como una de las Mujeres Disruptivas del Año, se ha propuesto en el podcast Indomables conversar con celebridades y expertos, para conocer cómo ha sido el camino que han recorrido hasta su sanación personal, y cómo es la visión de amor propio que tienen en la actualidad.

“Estas entrevistas ayudarán a los oyentes a convertirse en su mejor versión, en una persona mucho más feliz, saludable emocionalmente, que trabaja en sus heridas para convertirse en una persona indomable”, dice la coach de vida sobre su podcast, un verdadero viaje de autodescubrimiento, compasión y empoderamiento.

Los momentos más dolorosos

En el primer episodio de esta temporada de Indomables, Jomari Goyso es el invitado y cuenta los momentos más amargos de su vida.

Jomari Goyzo cuenta que haber sido víctima del bullying lo había hecho más abierto a aceptar la crítica que el amor.

“Cuando alguien me dijo te amo, eso fue lo más doloroso”, dice el presentador y estilista, para referirse a una de las situaciones que más le ha costado manejar en su vida. Haber crecido víctima del bullying lo había hecho más abierto a aceptar la crítica que el amor.

El presentador también habla de la herida que lo hizo valiente: el abuso que vivió cuando solo tenía 13 años de edad. “Ese día murieron muchas cosas, porque te matan muchas cosas, pero nacen muchas cosas que son necesarias para la vida que me iba a enfrentar”.

Si quieres conocer cómo superó las ganas de quitarse la vida y salió adelante, tienes que escuchar este capítulo del podcast Indomables aquí . Cada lunes podrás disfrutar de un episodio nuevo.

Otros de los entrevistados de esta temporada son: María Marín, motivadora, seleccionada por la revista People como una de las 25 mujeres hispanas más poderosas; Mario Ruiz, youtuber colombiano y emprendedor; Daniela Ospina, modelo, jugadora profesional de voleibol y empresaria colombian; Sofía Herrera, reconocida médica ginecóloga venezolana y pionera en redes sociales, cofundadora y vocera de la marca Zenzsual; María Alejandra Requena, expresentadora de CNN; Raúl González, conductor de Despierta América, entre otros.

Si tienes pensamientos suicidas o conoces a alguien que los tiene, hay ayuda gratuita y confidencial disponible. Llama o manda un mensaje de texto al 988 para contactar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio.