Uforia #NewMusicFriday Picks: T.G.I.N.M.F = Thank God It’s New Music Friday!

De Tu Cama Pa’ Mi Cama -Yennis Bencosme

Move over, porque la Reina de la Canción has arrived! Debutando su nuevo sencillo “De Tu Cama Pa’ Mi Cama” acompañado también por el release de su primer video musical, Yennis Bencosme esta ready para darle vuelta al mundo. Con sus flirt lyrics y su pegajoso ritmo, esta canción te hará querer confesarle tu amor a esa persona que tanto te gusta. ¡No te podrás sacar this song de la cabeza!









I Believe That We Will Win- Pitbull

Who else could drop a WORLD ANTHEM other than the Mr. Worldwide himself, Pitbull! Una vez más Mr. 305 ha venido a unirnos al mundo entero con su canción, “I Believe That We Will Win”. Con sus lyrics llenas de positivismo y esperanza, este tema nos trae un mensaje de que juntos podremos salir victoriosos de esta dura batalla a la cual nos estamos enfrentando. Estará donando las ganancias de este tema a los afectados por el COVID-19.









They Ain’t Ready - Becky G

You ain’t ready para escuchar este new BOP! Becky G nos demuestra su diversidad musical con una nueva R&B song completamente en inglés. Aunque el mensaje original detrás del tema era de siempre luchar por amor sin importar las circunstancias o diferencias entre personas, ahora también viene ha simbolizar esperanza durante estos tiempos difíciles. Sin duda, te alegrará el día y te llenará de hope cuando la escuches.









Pa’ Ti- Llane

¡Esta canción va dedicada PA’ TI! De Colombia pa’l mundo, Llane just released a song pa’ dedicarle a esa persona que te gusta demasiado y quieres que por fin este junto a ti. Con su unique urban pop sound, Llane te llevará en un roller coaster de emociones al escucharlo confesar su amor hacia esa persona que lo trae loco. Y recuerda, si entras en crisis, llama a esa persona especial cuando quieras caer.









Los Besos-Greeicy

Si te escribe una canción como Greeicy a Mike Bahía, it’s definitely a keeper! Esta week para satisfacer nuestro mood romántico, Greeicy nos trae un tema para derretirnos de amor. Titulada, “Los Besos”, this song demuestra los sentimientos puros que siente hacia su pareja con quien, cuando están juntos el mundo esta a su favor y todo es perfecto. Te darán ganas de enamorarte si todavía no lo estas.









Cuando estés aquí- Pablo Alborán

¿Necesitas un abrazo? Pablo Alborán ha compuesto un tema que al escucharlo te hará sentir tanta tranquilidad y paz, como si te estuvieran dando ese abrazo de confort que necesitas. El cantautor español no se quedó atrás en componer un tema desde casa para alegrarle los días a sus fans con una conmovedora melodía que viene acompañada de liricas que irradian buenas vibras y esperanza. Además, donará a UNICEF las ganancias de este tema.





Perreo Intenso- Guaynaa, Farruko, Kevvo, Ankhal

¡Señoras y señores esto se puso BUENO! Porque si hay un junte que nos va a poner a bailar perreo intenso en todos lados de la casa, va a ser THIS one. Los 4 talentosos artistas, Farruko, Guaynaa, Kevvo y Ankhal vienen a demostrar lo que pasa cuando cada uno de ellos pone su unique style y toque mágico en un tema. Ponte tus perreo shoes on porque el perreo intenso acaba de comenzar.









Gan-Ga (Uptown Remix) -Bryant Myers, French Montana, Lil Tjay

¡Y cuando pensamos que el tema “Gan-Ga” de Bryant Myers couldn’t get any better, lanza un segundo remix completamente diferente al anterior! El pionero del trap latino se juntó con dos de los raperos más grande del momento, French Montana y Lil Tjay, trayéndonos un spanglish trap like no other. Cantándonos sobre la fortuna y saber escoger a las amistades que nos rodean, este banger seguro lo tendrás on repeat.









Moon Rock- Rubén Figueroa, T3r Elemento

Alista tus maletas y imaginación porque Rubén Figueroa y T3r Elemento te llevarán en un trip hasta la moon… pero ojo, este viaje no es apto para todas las edades. Con una canción polémica de los llamado corridos verdes, esta colaboración nos demuestra mediante su letra y video musical los efectos que tiene la “ramita verde” del Moon Rock. Te aseguramos que este tema te llevará en una experiencia out of this world.









Cuando Se Van- La Doña

If you don’t know quien es La Doña, then you are totally missing out! Esta mexicana multi-talentosa cantautora y compositora ha venido a implementar el género del ‘femmenton’, a feminist center style of reggaetón. Con su nuevo sencillo “Cuando Se Van” nos trae un mensaje fuerte sobre la gentrificación en la comunidad latina pasando en la cuidad de San Francisco, lugar donde creció. ¡Un tema que vale la pena escuchar!









New Artist: “Ya No Te Necesito”- Lalo Cruz

Si hay un new artist a quien you MUST listen to, es definitivamente Lalo Cruz. La joven promesa del Regional Mexicano ha venido con todas sus fuerzas para triunfar y arrasar en el mundo de la música. Firmado bajo Sony Music Latin y LINEA Music, esta semana lanza su más reciente sencillo, “Ya No te Necesito”, en el que narra la historia de una ruptura amorosa, pero que a la vez, lo hizo crecer como persona. Dedícasela a quien ya no necesites.









Otros Recomendados:

COMING SOON: Blanco y Negro- Ricardo Arjona

¡Prepárate porque lo que se viene de Ricardo Arjona esta INCREIBLE! Con un video que emociona y infarta, el famoso cantautor nos presenta las historias de 4 de sus fans quienes tuvieron la oportunidad de viajar a Londres para escuchar su nueva producción “Blanco y Negro”. Lo que estos lucky fans no sabían, es que se iban a llevar una tremenda sorpresa. Stay tune para lo que esta por venir.