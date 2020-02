Uforia #NewMusicFriday Picks: Se acaba febrero pero la música nueva no para

Rojo - J Balvin

Sheesh (Remix)- Brray, Cazzu, Rauw Alejandro

Cazzu, nuestra Uforia Artist of The Month, hace parte de este remix de Sheesh, canción de Brray que ya habíamos escuchado, pero que junto a las voces de Rauw Alejandro, Jon Z, Yoyce Santana, C Tangana, Eladio Carrión, Pablo Ghill-E, Egko y Young Martino, le dan un nuevo estilo.