Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Porque un viernes sin música nueva, no es viernes!

Por Primera Vez- Camilo y Evaluna Montaner

Por primera vez, los newlyweds Evaluna Montaner y Camilo Echeverry estrenan su primer sencillo. Junto a imágenes exclusivas de su gran boda, el dúo nos canta sobre esos momentos mágicos y especiales que suceden por primera vez después de casarse. Una canción perfecta para dedicarle a tu pareja ¡Que viva el amor!





Raro- Chino y Nacho

They are back and better than ever! Tras 3 años de separación, el dúo regresa con su nuevo sencillo, “Raro”. Una canción romántica que demuestra que el amor es capaz de vencer cualquier diferencia y obstáculo. Con el signature pop urban style de este dúo, esta canción te dará nostalgia y te transportará de regreso a los tiempos de Chino y Nacho.





La Magia De Tus Ojos (Versión Pop)- Joss Favela, Greeicy

Cuando el género Regional Mexicano se fusiona con el Pop, nace un increíble remix. Joss Favela se junta con Greeicy para darle un twist de pop a su canción original “La Magia De Tus Ojos”. Transformando este hit regional en un dialogo de amor entre una pareja que expresa lo mágico que es el uno para el otro. ¡Te pondrán en mood romántico!





Tu Amiga- Tainy, Justin Quiles, Dylan Fuentes, Lennox & Llane

This song is for all the kids that grew up on reggaetón. Tainy viene con el tema “Tu Amiga” en colaboración con artistas urbanos de la nueva y la vieja escuela que te harán bailar all night long. Este featuring forma parte de su new EP, “The Kids That Grew Up On Reggaetón”, lanzado hoy marzo 13 y que consiste con 7 diferentes colaboraciones.





Histeriqueo- MYA, Emilia

¿Has sufrido en el amor por las indecisiones y juegos de tu pareja? Los argentinos, MYA y Emilia, te traen la canción que necesitas

escuchar. “Histeriqueo”, se trata sobre alguien que juega con los sentimientos de la otra persona. La canción es perfecta para desahogarte de tu heartbreak.





Peligrosa- Ivy Queen

¡Llego La Potra, La Caballota y también La “Peligrosa”! La Diva del Reggaetón, Ivy Queen, trae una nueva canción con old school reggaetón vibes. Demostrando su evolución en la música, pero a la misma vez how she always stays true to herself. En este tema, podemos escuchar un pedacito de su hit mundial, “Yo Quiero Bailar”.





Mami- Mala Rodríguez

La española, Mala Rodríguez, viene con un piano flamenco dedicado a todas las mamis. Al escuchar este tema es inevitable no sentirse sentimental al reflexionar el mensaje de agradecimiento y admiración hacia las madres que sacrifican y trabajan duro por sus hijos. Una canción que te sacará lágrimas.





Watablamblam- Jumbo, Farruko, Wisin

Si a ti te encanta el reggaetón, aprovecha que este trio te trae un hit que tendrás on repeat. Jumbo, Farruko y Wisin se unen para mezclar sus diferentes estilos musicales, logrando producir un tema muy distinto a los demás. Tema que se trabajo por mucho tiempo, pero hizo que la espera valiera la pena.





On Call- D. OZi y Jay Wheeler

Desde Puerto Rico pa’l mundo, D. OZi “El Suero de La Calle” y Jay Wheeler “La Voz Favorita” han llegado a romper con su nuevo sencillo “On Call”. Estos dos grandes de la música nos presentan un tema muy versátil que podrás escuchar en cualquier mood que estés. Prepárate porque te puede hacer bailar y llorar a la misma vez.





La Conquista del Espacio (Álbum)- Fito Páez

El maestro Fito Páez, estrena nuevo álbum en el día de su cumpleaños. Este ‘out of this world’ álbum viene cargado de su clásico rock argentino con mezcla de diferentes influencias musicales como The Beatles. Compuesto de 9 canciones, podrás disfrutar de grandes temas junto a Lali Esposito, Juanes y mucho más.





Empezar de nuevo (Remix)- Gian Marco, Diego Torres

Cuando los amigos se juntan para hacer música, el resto se convierte en historia. Este viernes, Gian Marco nos trae un remix de su hit “Empezar de nuevo” junto a Diego Torres. Producido por el reconocido productor peruano Bravvo, este tema te hará entrar en una onda tropical y te motivará a reinventarte, empezar de nuevo y bailar tus preocupaciones away.





New Artist Alert: Tricky- Andrez Babii

La nueva ola del reggaetón viene con full power este 2020. Esta semana te presentamos a una de las nuevas promesas del género, Andrez Babii. Pero no te confundas, aunque su carrera recién comienza, ya obtuvo su primera placa de platino por formar parte de la canción “I Don’t Speak Spanish LOL” junto al rapper XXXTentación. Hoy viene con su nuevo pegajoso sencillo, “Tricky”, el cual te tendrá bailando sin parar y playing it on repeat en tu playlist. ¡No te la puedes perder!





Otras recomendaciones: