Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡New week, New Stay at Home music!

Falta Amor- Sebastián Yatra y Ricky Martin



El momento más esperado llegó. Por fin podemos disfrutar de las talentosas voces de Sebastián Yatra y Ricky Martin en una sola canción. Cantándole a ese amor que nos hace falta, este dúo ha venido a ponerse “in touch” con nuestro lado sentimental. Deseamos que nunca te haga falta el amor.





Las Destrampadas- Chiquis, Ely Quintero, Helen Ochoa



It can’t get any better than this! Chiquis, Ely Quintero y Helen Ochoa se juntan para traernos un girl power anthem. Con su mood de “destrampadas”, este trío viene a cantarles a esas mujeres atrevidas e independientes que hacen lo que quieren sin importar las opiniones de los demás. Sin duda alguna, harán que muchas se sientan identificadas y las harán sentir mucho más empoderadas.





Favorito- Camilo



¡Quédate con quien te dedique una canción como Camilo a Evaluna! Transportándonos por un viaje de amor con sus líricas románticas y un video de su luna de miel, Camilo nos demuestra que aún estando en el lugar más hermoso del mundo, cuando amas a alguien tu lugar favorito siempre será esa persona especial. Definitivamente, un tema que necesitábamos escuchar en estos momentos.





Como Duele Equivocarse- Carin León & Espinoza Paz



Alista los tissue papers porque Carin León y Espinoza Paz traen una rola que te hará llorar como un niño. “Como Duele Equivocarse”, se trata de esas veces que has dado todo de ti a la persona que amas, pero a cambio, solo has recibido traición y dolor. Te sacará ese despecho que llevas por dentro. ¡Ojo!, no te recomendamos llamar a esa persona bajo la influencia de esta canción.





Hasta Que Tú Me Quieras- Esteman



Con su primer sencillo de su tan esperado cuarto álbum, Esteman llega a deleitarnos con “Hasta Que Tú Me Quieras”. El colombiano nos comparte una canción en la cual le pide perdón a alguien a través de sus liricas melancólicas, su ritmo musical y sus dance moves. Mediante este tema nos demuestra que, aunque la situación sea triste, siempre puede haber esperanza.





Ya no Me Llames- TINI, Ovy On The Drums



¿Necesitas que alguien no te llame más? Tini junto a Ovy On The Drums te traen la canción perfecta para la ocasión. Directo desde Argentina y Colombia, este dúo nos hace sentir identificados con esos momentos en los cuales queremos superar a una persona, pero se nos complica la situación porque no nos dejan de llamar. Así que escúchala y dile a esa persona que no te llame más.





La Cama (Remix)- Lunay, Rauw Alejandro, Ozuna, Myke Towers, Chencho Corleone



Si eres fan de la versión original de “La Cama”, este remix just took it a whole new level. Lunay y Myke Towers se juntaron con otros tres duros del género, Ozuna, Rauw Alejandro y Chencho Corleone, para crear un remix que te dejará con ganas de mover el body. En este tema se pueden apreciar los diferentes estilos musicales de cada uno, y cómo sus unique styles aportaron a que fuera un hit.





¿Y Qué pasó? – Brray, Mariah



Que no se diga más: este tema es un dembow permanente. Brray y Mariah se juntan para traernos un flow musical que nos dejará mind blown y a la misma vez pensando… ¿y qué pasó? En el video musical, podemos apreciar como ambos artistas se pusieron in touch con su lado de actores e interpretaron múltiples personajes de diferentes películas. ¡Sheesh, de verdad que nos pondrán a bailar perreito en nuestras casas!





Que Te Vaya Bonito- Marissa Mur



¿Sera posible que una cancion de desamor te pueda traer alegría? La mexicana Marissa Mur te demostrará que esto si es posible con su nuevo tema, “Que Te Vaya Bonito”. Inspirada en una infidelidad que le rompió el corazón, este sencillo relata los sucesos de una manera optimista y sarcástica. Con su pop/folk vibe te inspirará a decirle adiós y desearle que le vaya bonito a esa persona que ya no te corresponde.





Luna Llena- Lyanno, Piso 21, Jerry Di



¡Cuando se juntan Puerto Rico, Colombia y Venezuela, lo único que puede salir es un TEMAZO! Lyanno, Piso 21 y Jerry Di han venido a sorprender a todos sus fanáticos con esta tremenda colaboración. Aun con estilos muy diferentes, estos genios musicales han logrado crear un urban pop sound que te dará ganas de bailar pegadito con tu pareja bajo la luna llena. ¡No te la puedes perder!

