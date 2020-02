Uforia #NewMusicFriday Picks: Los estrenos de San Valentín

C14TORCE 💔 III - Cazzu

Lo Nuestro Vale Más - Jesse & Joy

Tattoo - Rauw Alejandro

“La letra es especial para dedicar a esa persona que se ha quedado marcada a ti y no sale de tu mente”, explicó el artista en este nuevo lanzamiento. ¡Para escuchar y repetir una y otra vez!

¿Qué Dirías? - Mau Y Ricky

Ignorantes - Bad Bunny & Sech

Bad Bunny nos está acostumbrado a sacar una canción de desamor para el 14 de febrero. ‘Ignorantes’ es el segundo sencillo de su próximo álbum YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana).

tema en el que habla de lo que pasa en una relación, los altibajos que se viven, pero donde no siempre terminar triunfando el amor.

100 preguntas - Ozuna

¿Qué mejor forma para Ozuna de iniciar su gira mundial ‘NIBIRU’ que con el lanzamiento de su nuevo sencillo ‘100 preguntas’? El ‘negrito de ojos claros’ llega con un nuevo look y una canción acústica, alejándose un poco del género urbano.

"Solo contigo dejo todo fluir, no me siento bien bebé si no es junto a ti",canta Ozuna en este nuevo tema romántico donde derrocha puro amor.