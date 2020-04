Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡Es viernes y tu music playlist lo sabe!

Honey Boo- CNCO, Natti Natasha



It couldn’t get any better than this! CNCO y Natti Natasha por fin lanzan su tan esperada colaboración and needless to say it’s LIT! El tema “Honey Boo” es dedicada para esa persona que cuando entra a cualquier lugar vuelve a todos locos con su belleza y su sex appeal. En el music video, podemos observar como todos los miembros de CNCO se mueren por ser los primeros en enamorar a la Honey Boo de Natti Natasha.









3 de abril- Anuel AA



¡Real Hasta La Muerte Baby! Anuel AA brings back his old original sound and underground style en su nuevo sencillo “3 de abril”. Con la misma fecha de su arresto en Santurce, Puerto Rico, Anuel escribe esta vulnerable canción para contarnos su historia de vida y su pasado oscuro que lo llevo a la cárcel. Mediante su mensaje demuestra que no importa la circunstancias, nunca es tarde para salir adelante y alcanzar tus sueños.









Relación- Sech



¿Estas sufriendo por amor? No te preocupes, Sech te trae una canción que se volverá tu anthem.

Su nuevo sencillo titulado “Relación” relata cómo una pareja se encuentra teniendo problemas serios en su relationship. Pero no te equivoques, sus líricas vienen cargadas con empoderamiento a motivar a esas mujeres sufriendo por amor a amarse, superarse y disfrutar la vida.

¡Definitivamente cuando te pongan esta canción, gritarás SÚBELO!









Follow- Karol G, Anuel AA



¡Los bebecitos did it again! Karol G y Anuel AA te traen un hit que te dará ganas de follow a esa persona a quien te pasas viendo en las redes sociales. El tema que nació durante estos tiempos de estar en casa trae un mensaje de amor sobre lo que puede pasar entre dos personas cuando se dan follow en social media. El video musical, consiste en un homemade video filmado por los love birds, donde podemos apreciar un vistazo exclusivo a su vida cuando están en casa.









Yo Sabía- Rauw Alejandro



¿Cómo celebra Rauw Alejandro el alcanzar 3 millones de seguidores en Instagram? ¡Pues obviamente lanzando su nuevo sencillo “Yo Sabía”! La sorpresa viene en agradecimiento y celebración por todo el apoyo que sus fans le han brindado. Y si eso no fuera suficiente, también lanzó video musical. Con sus lyrics que demuestran que está alcanzando sus dreams, este puertorriqueño nos enseña que nació bendecido y no con suerte.





Te Quiero Amar- Akon, Pitbull



¡The iconic duo is back, pero esta vez con un collab en ESPAÑOL! Con su urban tropical reggaetón vibes, Akon y Pitbull, vienen ha enamorarnos con “Te Quiero Amar”. Esta canción es una confesión de amor hacía alguien con quien tenemos una deep love conection y queremos amar por el resto de nuestras vidas. Rompiendo barreras, this collaboration no solo celebra al amor, sino también a la cultura latina.









Borracho- Brytiago, Wisin



¡Esta colaboración huele a dinero! Brytiago se juntó con Wisin para traernos un tema que nos embriagará de amor y recuerdos del pasado. Con una mezcla de nuevos sonidos de reggaetón con old school vibes, estos dos puertorriqueños nos cantan sobre las veces que hemos salido de fiesta para intentar olvidar a alguien pero que a la misma vez seguimos esperando que vuelva a nosotros. ¡Es un must para agregar a tu playlist!









Suenatron (Álbum) - Suenatron



¿Eres fan de la música pop y la musica norteño? Suenatron te trae el álbum popteño de tus sueños. Con el lanzamiento de su self-titled debut álbum homónimo, este grupo ha venido a cautivar al mundo con su sonido innovador, que mezcla la tradicional banda con sonidos de pop, hip hop y rap. Así mismo lanzan su primer sencillo, “María Lolita”, el cual habla sobre la dualidad de la mujer y cómo se presentan ante diferentes situaciones.









Musa- Amenazzy



¡Una canción que no podrás sacar de tu mente! Amenazzy viene a complacer a sus fanáticos con su tremendo tema “Musa”. Fusionando el reggaetón con el pop urbano, el dominicano te pondrá en un mood romántico y listo para dedicar esta canción. Al escuchar las líricas, muchos se sentirán identificados y la melodía te hará bailar y cantar cada vez que la escuches. ¿Tienes una musa a quien puedas dedicar esta song?









Animal- Domino Saints



El pop urban dúo, Domino Saints, ¡nos trae una canción y un video de película! Este sencillo titulado “Animal” demuestra cómo el deseo de tener a una persona te puede volver loco. En su cinematográfico video musical, podemos observar cómo dos seres sobrenaturales logran encontrar amor y pasión después de la muerte. Te darán goosebumps al ver la manera en que interpretan la canción actuando. ¡No te lo puedes perder!









New Artist: Yo No Sé Remix- Mati Gómez



Te presentamos a nuestro new artist of the week: Mati Gómez. Nacido en Chile en 1999, esta joven promesa del género urbano recientemente firmó contrato con Sony Music. This week Mati nos viene a deleitar con un remix de su sencillo “Yo No Se” con el cual inició su carrera. Ahora lanza el remix junto a dos grandes de la música, Nicky Jam y Reik. Sin duda alguna, este año cautivará a todos con su talento.