Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡ANOTHER month, MORE new music!

Sigues Con Él (Remix)- Arcangel, Sech, Romeo Santos

¿Eres fan de la bachata y del reggaetón? Prepárate porque este trío te trae the best of both worlds en UNA sola canción. El King de la Bachata, Romeo Santos, ha venido a sprinkle his bachata magic al flow urbano de Arcangel y Sech, creando un tema que te dejará gritando de la emoción. Si ya la canción original te hacia sentir muchas emociones, este remix te hará pensar porqué sigues con esa persona que no te corresponde.





Foreplay (EP)- Lyanno

¡Esto esta que arde! Lyanno nos viene a complacer con la música nueva que necesitamos en estos momentos. Con su new EP, “Foreplay”, este puertorriqueño regresa a sus raíces para traer su inigualable sonido de mezcla entre R&B y dancehall en 6 canciones que te pondrán all up in your feels. Without a doubt, es el EP perfecto para escuchar en tu casa junto a esa persona especial en tu vida.





Tiburones (Remix)- Ricky Martin, Farruko

How do you make a powerful song, even MORE powerful? ¡Invitas a Farruko a hacerle el remix! Con una colaboración que nos llegó de sorpresa, este dúo nos viene a demostrar como dos artistas se unen para crear un tema que demuestra paz, amor, y unidad. En estos momentos difíciles que estamos pasando, definitivamente es un remix que viene a ponernos a bailar y a alegrarnos los días.





Antídoto- Ivy Queen

Grab los tissue papers, porque Ivy Queen nos trae una canción que te llegará al corazón! Su nuevo tema, “Antídoto”, viene cargado de un mensaje poderoso sobre la unidad humanitaria y la fortaleza que debemos darnos el uno al otro durante estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. Demostrando que, al trabajar juntos, somos el antídoto que el mundo necesita para poder triunfar y salir adelante. ¡Quédate En Casa!





Mamacita- Black Eyed Peas, Ozuna, J. Rey Soul

Ya que no te puedes ir de party, this collab te trae el party directamente a tu casa! Combinando sus diferentes estilos musicales, Black Eyed Peas junto a su new lead singer, J. Rey Soul, se juntaron con Ozuna para traernos un flow tropical urbano que nos pondrá en dancing mode. Con su catchy beat y lyrics, esta song viene a dominar los charts y a convertirse en la favorita de todos. Definitely, the vibe we need this Friday.





El Envidioso- Los Dos Carnales

¡Esta canción va dedicada para todos los envidiosos! Los Dos Carnales couldn’t have said it better, este tema trae un mensaje claro y fuerte hacia esas personas que son “amigos” pero por la espalda nunca te perdonan. Sin embargo, nos demuestran que no hay que darles importancia y hay que seguir adelante. No te metas con ellos porque este dúo dice que son buenos como amigos, pero malos si son enemigos.





Los Huesos- Dani Martin, Juanes

¿Te hace falta amor? ¿Te hace falta un abrazo y un beso? No te preocupes, Dani Martin junto a Juanes te traen un tema que te calentará hasta los huesos. Estos dos grandes de la música vienen a demostrar que la solución perfecta para combatir a esas personas que se la pasan en el mundo amargados y spreading negativity, es darles amor. Con un improvisado video musical, podemos gozar de ambos artistas mientras se encuentran en sus casas.





Eso y Más (Cover)- Alejandro Fernández

¡Aplausos para “El Potrillo”! Alejandro Fernández, demuestra el buen amigo que es y el gran corazón que tiene con el release de su cover del tema, “Eso y Más”, de su gran amigo Joan Sebastián. Rindiéndole tributo a Joan en lo que hubiese sido su cumpleaños 69, “El Potrillo”, donará todas las recaudaciones de este tema para ayudar a los músicos mexicanos afectados por el COVID-19.





Le Creo- Sky Rompiendo. Feid, Jowell y Randy

¡Dicen que para el perreo no hay edad y este tema de verdad pondrá a todos a perrear! El productor Sky Rompiento junto a Feid y Jowell y Randy, vienen con un tema muy relatable para muchos. Si alguna vez te has vuelto loco por alguien después de una noche juntos, sin importar que solo los has visto una vez, este tema es para ti. Su video musical, esta para morirse de risa, no te lo puedes perder.





Tú Eres Un Bom Bom (Remix)- Kafu Banton, Bad Gyal

¿Qué pasa cuando Panamá y España se juntan para colaborar? ¡Sin duda alguna, nace un tema de dancehall que te dejará en shock! La española, Bad Gyal, ha venido a ponerle su special touch a la song “Tú Eres Un Bom Bom” del panameño Kafu Banton. La fusión de sus estilos nos trae una canción única y refrescante para nuestros oídos. No te arrepentirás de tenerla en tu playlist.





New Artist Alert: Bipolar- Dylan Fuentes

Meet NEON16 music Prodigy, Dylan Fuentes! Aunque recién firmó con NEON16, este colombiano de 23 años ya había tenido experiencia trabajando con grandes de la industria como RKM, Nio Garcia y Myke Towers. However, hoy nos viene a deleitar con su primer sencillo, “Bipolar” bajo este nuevo sello. Cantándonos sobre una historia de amor que se vuelve tóxica, este new artist on the rise ha venido a sorprendernos a todos con su talento.