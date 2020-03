Uforia #NewMusicFriday Picks: ¡A mal tiempo, buena música!

Colores (Álbum)- J Balvin

En estos días grises, J Balvin viene a pintarlos de muchos “Colores”. Su tan anticipado álbum por fin puede ser deleitado por sus fans quienes lo han estado esperando con muchas ansias. Con hit mundiales como “Rojo”, “Blanco” y “Morado”, el álbum viene con 7 colores más incluyendo “Arcoíris”. En colaboración con el arte de Takashi Murakami y su refreshing new beats, el niño de Medellín nos viene a impresionar con a whole new music concept ¿Cuál será tu color favorito?





Modo Avión (EP)- Dalex

¡Leave it up to Dalex para sorprendernos con un nuevo EP titulado “Modo Avión”! Este EP viene equipado de 9 canciones producidas por el talentoso productor Dímelo Flow y consiste en colaboraciones increíbles que te sorprenderán. Perfecto para que lo escuches cuando te quieres desconectar del mundo y poner tu vida on airplane mode.





Me Siento Bien- Darkiel, Shaggy, Maffio

Esta colaboración es sin duda el sinónimo de good vibes y positivismo. Darkiel, Shaggy y Maffio nos traen un tema que te hará sentir bien durante estos momentos difíciles. En su video musical resaltan todas las catástrofes que el mundo esta viviendo, pero a la vez nos envían un mensaje de no tener miedo y siempre mantener la cabeza en alto.





Me Enamora- Mau y Ricky

This sibling duo never fails to disappoint! Hit tras hit, Mau y Ricky, siempre nos enamoran con sus nuevas canciones and this week was NO exception. Debutando su nuevo sencillo, “Me Enamora”, estos hermanos nos traen una canción de amor que te dará maripositas en el estomago y te hará reír a carcajadas con su music video.





Tú y Yo- Raymix, Paulina Rubio

Raymix + Paulina Rubio= un electro/pop cumbia HIT. Esta colaboración inesperada nos ha dejado a todos con la boca abierta. Juntando el talento de ambos y sus distintos sonidos musicales, nos han venido a relatar una dulce historia sobre un romance imaginario. Con su ritmo pegajoso, la estarás cantando all day.





Tímida-Pabllo Vittar, Thalía

Porque los fans lo pidieron, Thalía y Pabllo Vittar se juntaron para traernos un collab que está que arde. Como era de esperarse, superaron las exceptivas de todos sus seguidores. Con un concepto de fierce but glam, these music icons nos demuestran que no tienen tiempo para la timidez. Ten cuidado, que estas lyrics harán que hasta la más tímida se convierta en atrevida.









Próximamente Nada - Luis Coronel

Próximamente nada te detendrá de fall in love cuando escuches la nueva canción de Luis Coronel. Con su inigualable sonido regional mexicano, esta semana nos trae una balada perfecta para cantarle a esa persona que te ha hecho sufrir por amor. Definitivamente, es un must have para agregar a tu playlist. ¡Te alegrará tus días!





El Lado Izquierdo De La Cama-Natalia Jiménez

Natalia Jiménez es otra de las artistas que se suma ha traernos buena música para pasar un buen rato durante estos tiempos. Dejando la música tradicional mexicana a un lado, la española retoma su lado pop y romántico con una canción que se trata de una ruptura amorosa. No hay mejor plan que estar en casita y escucharla on repeat.





Tu Nombre - Cali y El Dandee, Mike Bahía

¡Colombia se hace presente! El dúo, Cali y El Dandee, se juntan con Mike Bahía para derretir los corazones de sus seguidores con su nueva canción de amor. Junto a sus powerful lyrics, el video musical resalta todo tipo de amor, desde amor de parejas, al amor familiar, hasta el amor que le tenemos a nuestros fieles acompañantes, las mascotas. Sin duda alguna, te hará querer confesar tus sentimientos hacia alguien especial.





Boys Ain’t Sh*t (Estos chicos no lo son remix)- SAYGRACE, Becky G

Un junte que rompe fronteras, Becky G se une a la australiana, SAYGRACE, para hacer un remix de su cancion popular, “Boys Ain’t Sh*T”. La inspiración detrás de este tema nace después que la cantante sufrió de un heart break por un chico que no la valoraba, ni tomaba enserio. Ahora el remix viene aun más fuerte con lyrics que les puedes dedicar al hombre que te rompió el corazón en both english y spanish.





New Artist Alert:



Déjame Llevarte- Nibal, Corina Smith

Déjate llevar por el flow musical del nuevo sencillo de Nibal junto a Corina Smith. El cantante y compositor venezolano, Aníbal Morín Díaz (NIBAL), es la más reciente firma de Warner Music y esta dando mucho de que hablar. En este tema viene en colaboración con la venezolana, Corina Smith, quien inició su carrera en el 2015 y forma parte de la record label, Rimas. El sencillo pondrá a todos a bailar pegaditos.

