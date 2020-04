PJ Sin Suela: un ‘Loco Loquito’ en cuarentena

Estos días han sido distintos en las vidas de millones de ciudadanos de todo el mundo. El aislamiento ha llevado a muchas personas a reinventarse y buscar la manera de tener contacto con otras haciendo lo que más les gusta. Y claro, los artistas no son la excepción.

“En Puerto Rico pusieron una ley bastante estricta ( cuarentena ) para evitar que sean más los contagiados, y creo que la gente se ha mantenido en sus casas como debe ser. Ahora mismo me asomo al balcón y veo dos o tres carros, cuando en un momento normal estarían muchos más”, explicó Pedro-Juan, quien está en su casa esperando que pase todo.

Ante esta situación, los conciertos en vivo por Instagram se han vuelto el entretenimiento de millones de personas que no pueden salir, y han puesto a sus fanáticos a disfrutar la música de una manera diferente. Hace apenas unos días, desde su apartamento, PJ Sin Suela les entregó un show “Por si el mundo se acaba”.

Pero si bien el tema del momento es el coronavirus o COVID–19, porque no hay ningún deporte activo, tampoco conciertos u obras de teatro, no podíamos dejar de hablar con PJ Sin Suela de música y su nueva canción ‘Loco Loquito’, que tiene una letra bien particular: fue escrita con 115 palabras que empiezan por la letra ‘e’, con un sentido diferente al tradicional y con una anécdota bien especial.