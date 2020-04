Pitbull y Saban Music Group llegan con un mensaje de esperanza y fe

A veces, cuando la estamos pasando mal, logramos sacar lo mejor de nosotros y encontrar la ‘mejor cara’. Por eso, el aislamiento no fue impedimento para que “Mr. 305” diera lo mejor de su talento y así crear "I Believe That We Will Win”, en español, “Creo que ganaremos”, para que se convierta en el himno de la humanidad y la inspiración que necesitan muchos para salir adelante.